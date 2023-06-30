Культура 30.06.2023 в 15:45

Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении осужденного педиатра

Врач отправится в колонию на два года

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Текст: "Номер один"
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор в отношении осужденного педиатра

Сегодня, 30 июня, в Верховном суде Бурятии состоялось рассмотрение апелляционной жалобы врача-педиатра детской клинической больницы Ирины Бекетовой. Доктор просила суд отменить приговор Советского районного суда, который признал ее виновной по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 29 марта 2023 года в Советском районном суде состоялось провозглашение приговора по делу педиатра. Доктор, как и ее ранее осужденный коллега – врач-реаниматолог, обвинялась по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ. В итоге женщина получила два года колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее третьим ребенком.

Напомним, в начале 2019 года четырехмесячного Захара Котенко госпитализировали в больницу с бронхитом. Спустя две недели малыш впал в кому, а спустя еще полгода скончался. Ранее (летом 2022 года) виновным был признан врач-реаниматолог. Мужчина получил четыре года лишения свободы.


Фото: "Номер один"

 

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