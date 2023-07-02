Культура 02.07.2023 в 12:26

В Улан-Удэ прошел фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка»

Мероприятие состоялось в Этнографическом музее народов Забайкалья
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В Улан-Удэ прошел фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка»

На базе Этнографического музея народов Забайкалья прошел республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка» (0+). Участие в нем приняли более 1800 человек. На торжественном открытии с приветственным словом выступили Глава Республики Бурятия, председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям и председатель Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Также в фестивале по приглашению филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия приняли участие участники СВО, члены их семей и волонтёры.

Казачьи станицы из разных районов Бурятии показали народные интерактивные программы, рассказали об обычаях и традициях казаков Забайкалья. В программе фестиваля прошла работа тематических площадок: «Конный двор», «Станичная ярмарка», «Верхнеудинская слобода», «Хороша, наша станица», «Дом Атамана», «Казачья удаль», «Живая история», «Казаки буддисты».

Казаки приготовили для зрителей фестиваля разнообразные и уникальные народные мастер-классы: приемы владения шашкой, винтовкой, традиционным луком, показали приемы вольной джигитовки, изготовление традиционных казачьих изделий, конные традиции казаков и многое другое. Посетители музея приняли участие в традиционных обрядах и насладились пением творческих казачьих коллективов из Бурятии и Забайкальского края.



Фото: Филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Бурятия

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