Культура 21.07.2023 в 14:15

В Мухоршибирском районе завершается модернизация межпоселенческой библиотеки

Подрядчик выполняет свои обязательства в срок и качественно
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Мухоршибирском районе завершается модернизация межпоселенческой библиотеки
В Мухоршибири в рамках национального проекта «Культура» близятся к завершению работы по созданию модельной библиотеки на базе Мухоршибирской «Библиотеки равных возможностей».

Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина из федерального бюджета направило в Бурятию для этой библиотеки 10 млн рублей на обновление книжного фонда и создание современного библиотечного пространства. Еще 3 млн рублей было выделено из бюджета муниципального образования на проведение ремонтных работ, сообщили в Минкультуры Бурятии.

В начале 2023 года был заключен контракт на выполнение работ с единственным подрядчиком ООО «БазисГруп».

Все работы на сегодняшний день почти завершены: проведена реконструкция помещения, электротехнические работы, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой.

Сделан косметический ремонт залов и коридорных пространств, ремонт потолочной площади выставочного зала, выделена комната для отдыха персонала, обновлен санузел для маломобильных граждан, выделена зона центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров. Также фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе литературой с укрупненным шрифтом и с использованием шрифта Брайля.

Как утверждают в библиотеке, проблем на объекте нет: подрядчик выполняет свои обязательства в срок и качественно.

- Бурятия стремится к тому, чтобы стать одним из самых читающих регионов. Особое внимание уделяется сельским библиотекам республики, как к главным книжным маячкам для жителей, удаленных от культурных центров страны. Благодаря национальному проекту «Культура» в нашей республике уже действуют 12 модельных библиотек, а до конца года откроются еще 2 модельные библиотеки. При этом каждая из них имеет свое узнаваемое лицо, оригинальный стиль в дизайне, почерк в организации работы. Наши модельные библиотеки - одни из лучших в России! – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В настоящее время идут работы по сборке мебели. Предстоит работа по восстановлению сети Интернет, подключению компьютерной техники, игровых комплексов, интерактивных панелей и расстановке книг. Уже в августе мухоршибирцы планируют открыть обновленную модельную библиотеку.

Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Так что модернизация модельных библиотек в стране будет продолжаться. 

Фото: Минкультуры Бурятии
Теги
библиотека

Все новости

Сотрудницу полиции из Бурятии наградили за спасение тонущего ребенка
21.07.2023 в 17:20
В Бурятии парня настолько разозлил разговор по телефону, что он убил собеседника
21.07.2023 в 17:10
В мэрии Улан-Удэ отметили водителя автобуса, который помог больному пассажиру
21.07.2023 в 16:58
В Бурятии на понедельник передали штормовое предупреждение
21.07.2023 в 16:38
В Бурятии поредели ряды «управляшек»
21.07.2023 в 15:27
В Мухоршибирском районе завершается модернизация межпоселенческой библиотеки
21.07.2023 в 14:15
Молодой пожарный-десантник из Бурятии погиб на спецоперации
21.07.2023 в 13:46
В Улан-Удэ пьяный водитель грузовика едва не устроил ДТП
21.07.2023 в 12:47
В Бурятии сельский вор уснул в библиотеке
21.07.2023 в 12:13
Предпринимателям Бурятии стали доступны более 20 региональных мер поддержки
21.07.2023 в 11:55
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 июля

Читайте также
Маленькие лебеди станцуют у Байкала на фоне заката
«Байкальский танцевальный фестиваль» пройдёт в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия
10.07.2023 в 13:35
В Бурятии снимают «Коралловые бусы»

Режиссер художественного фильма: «О Бурятии должны узнать все»

08.07.2023 в 15:38
В Улан-Удэ в самом разгаре реконструкция театра кукол «Ульгэр»
«Конструктив здания готов на 90%», - сообщают жителям
06.07.2023 в 17:17
В Улан-Удэ отпразднуют фестиваль «Ночь ёхора»
К сожалению, в этом году розжиг костра под запретом
06.07.2023 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru