В Мухоршибирском районе завершается модернизация межпоселенческой библиотеки

Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал Стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. Так что модернизация модельных библиотек в стране будет продолжаться.







В Мухоршибири в рамках национального проекта «Культура» близятся к завершению работы по созданию модельной библиотеки на базе Мухоршибирской «Библиотеки равных возможностей».Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина из федерального бюджета направило в Бурятию для этой библиотеки 10 млн рублей на обновление книжного фонда и создание современного библиотечного пространства. Еще 3 млн рублей было выделено из бюджета муниципального образования на проведение ремонтных работ, сообщили в Минкультуры Бурятии.В начале 2023 года был заключен контракт на выполнение работ с единственным подрядчиком ООО «БазисГруп».Все работы на сегодняшний день почти завершены: проведена реконструкция помещения, электротехнические работы, библиотека оснащена мебелью, компьютерами и оргтехникой.Сделан косметический ремонт залов и коридорных пространств, ремонт потолочной площади выставочного зала, выделена комната для отдыха персонала, обновлен санузел для маломобильных граждан, выделена зона центра информационных технологий с оборудованным местом для инвалидов, уголок полиграфии, гардероб, книжный зал, зал встреч и переговоров. Также фонд библиотеки укомплектован новой литературой, в том числе литературой с укрупненным шрифтом и с использованием шрифта Брайля.Как утверждают в библиотеке, проблем на объекте нет: подрядчик выполняет свои обязательства в срок и качественно.- Бурятия стремится к тому, чтобы стать одним из самых читающих регионов. Особое внимание уделяется сельским библиотекам республики, как к главным книжным маячкам для жителей, удаленных от культурных центров страны. Благодаря национальному проекту «Культура» в нашей республике уже действуют 12 модельных библиотек, а до конца года откроются еще 2 модельные библиотеки. При этом каждая из них имеет свое узнаваемое лицо, оригинальный стиль в дизайне, почерк в организации работы. Наши модельные библиотеки - одни из лучших в России! – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В настоящее время идут работы по сборке мебели. Предстоит работа по восстановлению сети Интернет, подключению компьютерной техники, игровых комплексов, интерактивных панелей и расстановке книг. Уже в августе мухоршибирцы планируют открыть обновленную модельную библиотеку.Фото: Минкультуры Бурятии