Культура 19.08.2023 в 13:46

В Улан-Удэ отмыли памятник А. П. Чехову

Бронзовый монумент опять готов к «обнимашкам» и фотосъемкам
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ отмыли памятник А. П. Чехову
Вчера сотрудники Музея истории города Улан-Удэ покрасили стены вокруг памятника и отмыли сам памятник А. П. Чехову. 

Напомним, памятник А. П. Чехову был установлен в честь 347-летия Улан-Удэ в память о пребывании писателя в городе в 1890 году. В Улан-Удэ памятник расположен возле здания музея истории города (дома Голдобина).  Утверждалось, что у города были две главных причины установки памятнику Чехову — его лестная оценка Верхнеудинска, подобную которой он не дал ни одному сибирскому городу. А также тот факт, что Чехов, наравне с Достоевским — самый читаемый русский писатель за рубежом. Иностранным туристам будет приятно увидеть узнаваемый облик писателя.

В Верхнеудинске Чехов побывал проездом по пути на Сахалин в 1890-м году. Здесь он посетил Свято-Одигитриевский собор, провел ночь в гостинице с 14 на 15 июня и отправил с местной почты письмо, где, в частности, написал, что «Верхнеудинск — миленький городок». 

Историки, обращая внимание на то, как он обычно критиковал многие города, считают эту оценку очень высокой. Но есть и другие, почему-то менее известные цитаты писателя о нашем крае. Так, Чехов, впечатленный Байкалом, написал, что "вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала же была проза". 

Скульптор изобразил Чехова сидящим на скамейке: одной рукой он опирается на зонт, сбоку лежит саквояж. Идея композиции в том, что Антон Чехов после долгого пути присел отдохнуть на скамейку, положив рядом с собой саквояж и шляпу с зонтиком. Рядом с Чеховым жители и гости столицы Бурятии любят устраивать фотосессии в обнимку с великим писателем или же, присев отдохнуть рядом с бронзовой фигурой. 

Фото: музей истории города Улан-Удэ

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