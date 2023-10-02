Культура 02.10.2023 в 13:33

В Улан-Удэ покажут спектакли на якутском языке

Они будут сопровождаться синхронным переводом
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ покажут спектакли на якутском языке
В Якутии перевели «Короля Лира» Шекспира на якутский язык и теперь покажут в Бурятии. Это произойдет в рамках гастролей Саха академического театра в Улан-Удэ - на сцене Бурдрама. На якутском название звучит как «Илиир хоруол».

Саха театр входит в России в пятерку лучших национальных театров. Кстати, пока якутский театр будет радовать бурятского зрителя, Бурдрам выступит в Якутске, где гастролировал в последний раз двадцать лет назад.

Выступлением в Бурятии якутский театр откроет свой 118-й сезон. Артисты из северной республики покажут три спектакля. Ещё будут «Ойуур» (т. е. «Лес» Александра Островского, который тоже переведен на якутский) и «Тулаайах озо» («Глухой Вилюй» по одноименному роману якутского писателя Василия Яковлева-Далана о давней истории якутских племен).

Взаимные творческие визиты двух театров проходят в рамках федеральных проектов «Большие гастроли» и «Мы – Россия».

Возрастное ограничение на спектакли «Илиир хоруол» и «Тулаайах озо»: 12+
Возрастное ограничение на спектакль «Ойуур»: 16+

Фото: «Номер один»
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