Культура 08.11.2023 в 13:51
«Я никогда не видела ничего более прекрасного»
На фестивале балета в Улан-Удэ выступили самые именитые артисты страны
Текст: Макар Захаров
Пятидневный фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева завершился грандиозным гала-концертом.
На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета прошел фестиваль классического танца, именуемый в честь основоположников бурятской балетной школы. Именно при народной артистке СССР Ларисе Сахьяновой и народном артисте РСФСР Петре Абашееве в 1961 году открылось хореографическое училище, которое сегодня носит имя легендарной пары.
По сложившейся традиции фестиваль проходит раз в пять лет. В этом году его приурочили к 100-летнему юбилею Республики Бурятия. Долгожданное мероприятие символично длилось пять дней и завершилось 5 ноября грандиозным гала-концертом. Но прежде, чем перейти к нему, давайте вспомним, какие постановки шли в эти дни.
«Ромео и Джульетта»
Первый день фестиваля поразил зрителей балетом Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+). Эта хореографическая картина одна из самых популярных среди классических сюжетов XX века. Постановкой занимался лично Михаил Лавровский, советский и российский балетмейстер. Партию Ромео исполнил премьер Большого театра Денис Родькин. В образе Джульетты оказалась прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард.
- Надо сказать, что я станцевал практически весь сольный репертуар. Единственная незакрытая история - партия Ромео. Я никогда не танцевал ее и вот исполнил первый разу вас. Также впервые репетировал с Михаилом Лавровским, хотя в театре работаю 15 лет. Я репетировал с Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым, Юрием Владимировым. Теперь можно сказать, что со всеми великими артистами Большого театра я порепетировал благодаря вашему фестивалю, - рассказал «Номер один» Денис Родькин.
Премьера минувшего сезона оказалась громкой, публика была в восторге. Не зря участие в спектакле солистов Государственного академического Большого театра России Дениса Родькина и Элеоноры Севенард обговаривалось еще два года назад.
- В Большом театре мы репетировали партии без персонажей. Уже в Бурятии встретились с коллегами, все сцены проверили, спектакль начал складываться. Для меня это тоже была премьера. Для нас в целом это большое событие, ведь внимание такого мастера, как Михаил Лавровский, очень ценно, - отметила Элеонора Севенард.
«Дон Кихот»
На следующий день публика увидела балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» (6+). В основу одноименного классического романа, написанного испанским писателем Сервантесом, лег образ печального рыцаря, который готов пойти на любые подвиги и благородные поступки во имя любви. Но в балете главный персонаж стал второстепенным. В центре внимания оказалась история совершенно других влюбленных - Китри и Базиля. Именно в облике очаровательной Китри потерянный Дон Кихот уловил образ своей возлюбленной Дульсинеи, но упустил.
- Весь фестиваль очень значим, но особенно хочется выделить один из таких ярких спектаклей, как «Дон Кихот». На сцене его показали 2 ноября. Заглавные партии исполнили ведущие солисты театра Станиславского Субедей Дангыт и Камилла Исмагилова. Стоит отметить, что Субедей является выпускником хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. От этого важность его участия чувствуется вдвойне. К тому же он не просто солист балета, а заслуженный артист Республики Тыва и лауреат международных конкурсов, - подчеркнул главный балетмейстер театра Баярто Дамбаев.
Еще одной «изюминкой» стала дирижер Монгольского национального академического театра оперы и балета Гэрэлцэцэг Туулайхуу, которая специально приехала в Бурятию, чтобы руководить симфоническим оркестром.
«Красавица Ангара»
А уже 3 ноября состоялся показ одного из лучших балетов - «Красавица Ангара» (6+). Он долгие годы является визитной карточкой Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова, стабильно набирая полный зрительный зал.
В основу либретто балета положена легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. В балете есть образ Черного Вихря, схематично отрицательного персонажа, который встает на пути Енисея, пытаясь добиться расположения Ангары и претендуя на богатства Байкала.
Образ главной героини воплотила народная артистка Республики Бурятия Лия Балданова, образ Енисея - солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов.
- Я исполнила заглавную партию красавицы Ангары, которую исполняла всегда Лариса Петровна Сахьянова, народная артистка СССР и мой педагог. Этому балету больше 60 лет, он всегда идет с неизменным успехом, аншлагом, его очень любят зрители, - поделилась Лия Балданова.
«Лебединое озеро»
Итоговым представлением оказалась бессмертная классика. 4 ноября зритель насладился балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» (6+). Одеттой-Одиллией стала солистка Государственного академического Мариинского театра Татьяна Ткаченко, а Зигфридом - солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Иван Оскорбин. Он обучался в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.
- Безусловно, это очень волнительно выступать на родине. Я здесь жил и учился долгие годы, - сказал Иван Оскорбин.
Кстати, в 1948 году именно в «Лебедином озере» весь кордебалет БГАТОиБ встал на пальцы, а партия Одетты была доверена первой профессиональной балерине Бурятии Ларисе Сахьяновой. С тех пор «Лебединое озеро» не выходит из репертуара театра.
Гала-концерт как яркая точка
Фестиваль балета им. н.а. СССР Ларисы Сахьяновой и н.а. РСФСР Петра Абашеева увенчался одноименным гала-концертом (6+) в минувшее воскресенье. Публике показали отрывки более чем из 15 постановок. Многие из которых имеют мировую известность.
В концерте приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени легендарной балетной пары. Заслуженные артисты нашей республики. Педагоги, наставники, лауреаты государственных премий и народные артисты балета.
- Детские выступления были великолепны. Мне очень запал в душу номер «Бурятские куклы». Было видно, как же сильно детки стараются. А какая у них четкая и слаженная работа. Невозможно передать словами. Все под счет, в такт. Музыка подходящая, костюмы до мелочей пошиты. Очень сильно они понравились, вызвали настоящее умиление. Все-таки они еще маленькие, но уже такие таланливые. Многое впереди, - сказала зрительница Светлана Пронина.
Также на сцене в этот день выступили премьер Новосибирского театра оперы и балета Иван Оскорбин, артисты театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), ведущие солисты балета Красноярского театра оперы и балета, ведущие солисты балета Государственного академического театра оперы и балета Монголии. И из них многие зрители отметили именно представителя из Саха (Якутия).
- Когда на сцену вышли премьер Сырыал Афанасьев и солистка балета Анастасия Платонова, что-то в груди замерло. В первую очередь, у них были невероятной красоты костюмы. Ткани буквально переливались шелком по всему телу. А затем они начали танцевать. Вот тогда мне и захотелось хлопать стоя. В какой-то момент подступили к глазам слезы. Я никогда не видела ничего более прекрасного в жизни. Они не просто танцевали адажио Спартака и Фригии, а, скорее, выполняли акробатические номера. Какая мощь, какая сила скрыта в их телах, которые изнуряются ежедневными тренировками. Балет - это труд!- отметила гостья концерта Екатерина Волкова.
Удивительный фестиваль балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и главы Бурятии, Министерства культуры Бурятии.
- Вклад Ларисы Петровны и Петра Тимофеевича в балетное искусство сложно оценить. Мы стабильно чествуем наших прославленных артистов, благодаря которым о бурятской балетной школе узнал весь мир, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В следующий раз подобный фестиваль состоится лишь в 2028 году. Однако в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета регулярно показывают самые лучшие постановки.
Фото: Егор Бельских
На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета прошел фестиваль классического танца, именуемый в честь основоположников бурятской балетной школы. Именно при народной артистке СССР Ларисе Сахьяновой и народном артисте РСФСР Петре Абашееве в 1961 году открылось хореографическое училище, которое сегодня носит имя легендарной пары.
По сложившейся традиции фестиваль проходит раз в пять лет. В этом году его приурочили к 100-летнему юбилею Республики Бурятия. Долгожданное мероприятие символично длилось пять дней и завершилось 5 ноября грандиозным гала-концертом. Но прежде, чем перейти к нему, давайте вспомним, какие постановки шли в эти дни.
«Ромео и Джульетта»
Первый день фестиваля поразил зрителей балетом Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+). Эта хореографическая картина одна из самых популярных среди классических сюжетов XX века. Постановкой занимался лично Михаил Лавровский, советский и российский балетмейстер. Партию Ромео исполнил премьер Большого театра Денис Родькин. В образе Джульетты оказалась прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард.
- Надо сказать, что я станцевал практически весь сольный репертуар. Единственная незакрытая история - партия Ромео. Я никогда не танцевал ее и вот исполнил первый разу вас. Также впервые репетировал с Михаилом Лавровским, хотя в театре работаю 15 лет. Я репетировал с Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым, Юрием Владимировым. Теперь можно сказать, что со всеми великими артистами Большого театра я порепетировал благодаря вашему фестивалю, - рассказал «Номер один» Денис Родькин.
Премьера минувшего сезона оказалась громкой, публика была в восторге. Не зря участие в спектакле солистов Государственного академического Большого театра России Дениса Родькина и Элеоноры Севенард обговаривалось еще два года назад.
- В Большом театре мы репетировали партии без персонажей. Уже в Бурятии встретились с коллегами, все сцены проверили, спектакль начал складываться. Для меня это тоже была премьера. Для нас в целом это большое событие, ведь внимание такого мастера, как Михаил Лавровский, очень ценно, - отметила Элеонора Севенард.
«Дон Кихот»
На следующий день публика увидела балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» (6+). В основу одноименного классического романа, написанного испанским писателем Сервантесом, лег образ печального рыцаря, который готов пойти на любые подвиги и благородные поступки во имя любви. Но в балете главный персонаж стал второстепенным. В центре внимания оказалась история совершенно других влюбленных - Китри и Базиля. Именно в облике очаровательной Китри потерянный Дон Кихот уловил образ своей возлюбленной Дульсинеи, но упустил.
- Весь фестиваль очень значим, но особенно хочется выделить один из таких ярких спектаклей, как «Дон Кихот». На сцене его показали 2 ноября. Заглавные партии исполнили ведущие солисты театра Станиславского Субедей Дангыт и Камилла Исмагилова. Стоит отметить, что Субедей является выпускником хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. От этого важность его участия чувствуется вдвойне. К тому же он не просто солист балета, а заслуженный артист Республики Тыва и лауреат международных конкурсов, - подчеркнул главный балетмейстер театра Баярто Дамбаев.
Еще одной «изюминкой» стала дирижер Монгольского национального академического театра оперы и балета Гэрэлцэцэг Туулайхуу, которая специально приехала в Бурятию, чтобы руководить симфоническим оркестром.
«Красавица Ангара»
А уже 3 ноября состоялся показ одного из лучших балетов - «Красавица Ангара» (6+). Он долгие годы является визитной карточкой Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова, стабильно набирая полный зрительный зал.
В основу либретто балета положена легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. В балете есть образ Черного Вихря, схематично отрицательного персонажа, который встает на пути Енисея, пытаясь добиться расположения Ангары и претендуя на богатства Байкала.
Образ главной героини воплотила народная артистка Республики Бурятия Лия Балданова, образ Енисея - солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов.
- Я исполнила заглавную партию красавицы Ангары, которую исполняла всегда Лариса Петровна Сахьянова, народная артистка СССР и мой педагог. Этому балету больше 60 лет, он всегда идет с неизменным успехом, аншлагом, его очень любят зрители, - поделилась Лия Балданова.
«Лебединое озеро»
Итоговым представлением оказалась бессмертная классика. 4 ноября зритель насладился балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» (6+). Одеттой-Одиллией стала солистка Государственного академического Мариинского театра Татьяна Ткаченко, а Зигфридом - солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Иван Оскорбин. Он обучался в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.
- Безусловно, это очень волнительно выступать на родине. Я здесь жил и учился долгие годы, - сказал Иван Оскорбин.
Кстати, в 1948 году именно в «Лебедином озере» весь кордебалет БГАТОиБ встал на пальцы, а партия Одетты была доверена первой профессиональной балерине Бурятии Ларисе Сахьяновой. С тех пор «Лебединое озеро» не выходит из репертуара театра.
Гала-концерт как яркая точка
Фестиваль балета им. н.а. СССР Ларисы Сахьяновой и н.а. РСФСР Петра Абашеева увенчался одноименным гала-концертом (6+) в минувшее воскресенье. Публике показали отрывки более чем из 15 постановок. Многие из которых имеют мировую известность.
В концерте приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени легендарной балетной пары. Заслуженные артисты нашей республики. Педагоги, наставники, лауреаты государственных премий и народные артисты балета.
- Детские выступления были великолепны. Мне очень запал в душу номер «Бурятские куклы». Было видно, как же сильно детки стараются. А какая у них четкая и слаженная работа. Невозможно передать словами. Все под счет, в такт. Музыка подходящая, костюмы до мелочей пошиты. Очень сильно они понравились, вызвали настоящее умиление. Все-таки они еще маленькие, но уже такие таланливые. Многое впереди, - сказала зрительница Светлана Пронина.
Также на сцене в этот день выступили премьер Новосибирского театра оперы и балета Иван Оскорбин, артисты театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), ведущие солисты балета Красноярского театра оперы и балета, ведущие солисты балета Государственного академического театра оперы и балета Монголии. И из них многие зрители отметили именно представителя из Саха (Якутия).
- Когда на сцену вышли премьер Сырыал Афанасьев и солистка балета Анастасия Платонова, что-то в груди замерло. В первую очередь, у них были невероятной красоты костюмы. Ткани буквально переливались шелком по всему телу. А затем они начали танцевать. Вот тогда мне и захотелось хлопать стоя. В какой-то момент подступили к глазам слезы. Я никогда не видела ничего более прекрасного в жизни. Они не просто танцевали адажио Спартака и Фригии, а, скорее, выполняли акробатические номера. Какая мощь, какая сила скрыта в их телах, которые изнуряются ежедневными тренировками. Балет - это труд!- отметила гостья концерта Екатерина Волкова.
Удивительный фестиваль балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и главы Бурятии, Министерства культуры Бурятии.
- Вклад Ларисы Петровны и Петра Тимофеевича в балетное искусство сложно оценить. Мы стабильно чествуем наших прославленных артистов, благодаря которым о бурятской балетной школе узнал весь мир, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В следующий раз подобный фестиваль состоится лишь в 2028 году. Однако в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета регулярно показывают самые лучшие постановки.
Фото: Егор Бельских
Тегибалет