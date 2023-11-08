«Я никогда не видела ничего более прекрасного»

Пятидневный фестиваль балета имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева завершился грандиозным гала-концертом.На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета прошел фестиваль классического танца, именуемый в честь основоположников бурятской балетной школы. Именно при народной артистке СССР Ларисе Сахьяновой и народном артисте РСФСР Петре Абашееве в 1961 году открылось хореографическое училище, которое сегодня носит имя легендарной пары.По сложившейся традиции фестиваль проходит раз в пять лет. В этом году его приурочили к 100-летнему юбилею Республики Бурятия. Долгожданное мероприятие символично длилось пять дней и завершилось 5 ноября грандиозным гала-концертом. Но прежде, чем перейти к нему, давайте вспомним, какие постановки шли в эти дни.Первый день фестиваля поразил зрителей балетом Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» (6+). Эта хореографическая картина одна из самых популярных среди классических сюжетов XX века. Постановкой занимался лично Михаил Лавровский, советский и российский балетмейстер. Партию Ромео исполнил премьер Большого театра Денис Родькин. В образе Джульетты оказалась прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард.- Надо сказать, что я станцевал практически весь сольный репертуар. Единственная незакрытая история - партия Ромео. Я никогда не танцевал ее и вот исполнил первый разу вас. Также впервые репетировал с Михаилом Лавровским, хотя в театре работаю 15 лет. Я репетировал с Юрием Григоровичем, Владимиром Васильевым, Юрием Владимировым. Теперь можно сказать, что со всеми великими артистами Большого театра я порепетировал благодаря вашему фестивалю, - рассказал «Номер один» Денис Родькин.Премьера минувшего сезона оказалась громкой, публика была в восторге. Не зря участие в спектакле солистов Государственного академического Большого театра России Дениса Родькина и Элеоноры Севенард обговаривалось еще два года назад.- В Большом театре мы репетировали партии без персонажей. Уже в Бурятии встретились с коллегами, все сцены проверили, спектакль начал складываться. Для меня это тоже была премьера. Для нас в целом это большое событие, ведь внимание такого мастера, как Михаил Лавровский, очень ценно, - отметила Элеонора Севенард.На следующий день публика увидела балет Людвига Минкуса «Дон Кихот» (6+). В основу одноименного классического романа, написанного испанским писателем Сервантесом, лег образ печального рыцаря, который готов пойти на любые подвиги и благородные поступки во имя любви. Но в балете главный персонаж стал второстепенным. В центре внимания оказалась история совершенно других влюбленных - Китри и Базиля. Именно в облике очаровательной Китри потерянный Дон Кихот уловил образ своей возлюбленной Дульсинеи, но упустил.- Весь фестиваль очень значим, но особенно хочется выделить один из таких ярких спектаклей, как «Дон Кихот». На сцене его показали 2 ноября. Заглавные партии исполнили ведущие солисты театра Станиславского Субедей Дангыт и Камилла Исмагилова. Стоит отметить, что Субедей является выпускником хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. От этого важность его участия чувствуется вдвойне. К тому же он не просто солист балета, а заслуженный артист Республики Тыва и лауреат международных конкурсов, - подчеркнул главный балетмейстер театра Баярто Дамбаев.Еще одной «изюминкой» стала дирижер Монгольского национального академического театра оперы и балета Гэрэлцэцэг Туулайхуу, которая специально приехала в Бурятию, чтобы руководить симфоническим оркестром.А уже 3 ноября состоялся показ одного из лучших балетов - «Красавица Ангара» (6+). Он долгие годы является визитной карточкой Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова, стабильно набирая полный зрительный зал.В основу либретто балета положена легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. В балете есть образ Черного Вихря, схематично отрицательного персонажа, который встает на пути Енисея, пытаясь добиться расположения Ангары и претендуя на богатства Байкала.Образ главной героини воплотила народная артистка Республики Бурятия Лия Балданова, образ Енисея - солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов.- Я исполнила заглавную партию красавицы Ангары, которую исполняла всегда Лариса Петровна Сахьянова, народная артистка СССР и мой педагог. Этому балету больше 60 лет, он всегда идет с неизменным успехом, аншлагом, его очень любят зрители, - поделилась Лия Балданова.Итоговым представлением оказалась бессмертная классика. 4 ноября зритель насладился балетом Петра Чайковского «Лебединое озеро» (6+). Одеттой-Одиллией стала солистка Государственного академического Мариинского театра Татьяна Ткаченко, а Зигфридом - солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Иван Оскорбин. Он обучался в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева.- Безусловно, это очень волнительно выступать на родине. Я здесь жил и учился долгие годы, - сказал Иван Оскорбин.Кстати, в 1948 году именно в «Лебедином озере» весь кордебалет БГАТОиБ встал на пальцы, а партия Одетты была доверена первой профессиональной балерине Бурятии Ларисе Сахьяновой. С тех пор «Лебединое озеро» не выходит из репертуара театра.Фестиваль балета им. н.а. СССР Ларисы Сахьяновой и н.а. РСФСР Петра Абашеева увенчался одноименным гала-концертом (6+) в минувшее воскресенье. Публике показали отрывки более чем из 15 постановок. Многие из которых имеют мировую известность.В концерте приняли участие студенты Бурятского республиканского хореографического колледжа имени легендарной балетной пары. Заслуженные артисты нашей республики. Педагоги, наставники, лауреаты государственных премий и народные артисты балета.- Детские выступления были великолепны. Мне очень запал в душу номер «Бурятские куклы». Было видно, как же сильно детки стараются. А какая у них четкая и слаженная работа. Невозможно передать словами. Все под счет, в такт. Музыка подходящая, костюмы до мелочей пошиты. Очень сильно они понравились, вызвали настоящее умиление. Все-таки они еще маленькие, но уже такие таланливые. Многое впереди, - сказала зрительница Светлана Пронина.Также на сцене в этот день выступили премьер Новосибирского театра оперы и балета Иван Оскорбин, артисты театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), ведущие солисты балета Красноярского театра оперы и балета, ведущие солисты балета Государственного академического театра оперы и балета Монголии. И из них многие зрители отметили именно представителя из Саха (Якутия).- Когда на сцену вышли премьер Сырыал Афанасьев и солистка балета Анастасия Платонова, что-то в груди замерло. В первую очередь, у них были невероятной красоты костюмы. Ткани буквально переливались шелком по всему телу. А затем они начали танцевать. Вот тогда мне и захотелось хлопать стоя. В какой-то момент подступили к глазам слезы. Я никогда не видела ничего более прекрасного в жизни. Они не просто танцевали адажио Спартака и Фригии, а, скорее, выполняли акробатические номера. Какая мощь, какая сила скрыта в их телах, которые изнуряются ежедневными тренировками. Балет - это труд!- отметила гостья концерта Екатерина Волкова.Удивительный фестиваль балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и главы Бурятии, Министерства культуры Бурятии.- Вклад Ларисы Петровны и Петра Тимофеевича в балетное искусство сложно оценить. Мы стабильно чествуем наших прославленных артистов, благодаря которым о бурятской балетной школе узнал весь мир, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В следующий раз подобный фестиваль состоится лишь в 2028 году. Однако в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета регулярно показывают самые лучшие постановки.Фото: Егор Бельских