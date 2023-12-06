Успех внутри национального проекта

Почти половина денежных средств ушла на преображение детских школ искусств. В Кабанске и в Усть-Баргузине смогли капитально отремонтировать две ДШИ. Стоит обратить внимание на то, что до этого субсидии в рамках нацпроекта «Культура» выделялись только на закупку оборудования и музыкальных инструментов.





Национальные проекты России, инициированные президентом нашей страны Владимиром Путиным, изменили жизнь в регионах до неузнаваемости. При федеральном финансировании в Бурятии создали многое. Подробно об инновациях расскажет «Номер один».Национальные проекты федерального масштаба, принятые в России в 2018 году, затронули ряд направлений и навсегда их изменили. Одним из ответвлений развития нашего государства стала «Культура». Одноименный проект разработали в 2018 году согласно Указу Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Позже документ скорректировали в соответствии с новым указом.В смысловую основу нацпроекта «Культура» лег замысел по расширению доступности культурных благ, сохранению и продвижению наследия нашей страны. Реализация данной программы стартовала на территории Бурятии в 2019 году. За минувшие четыре года просветительская деятельность в регионе изменилась кардинально.Стоит отметить, что внутри национального проекта заложено более 18 инициатив, одна из которых носит название «Культурная среда». Для ее реализации затрачена наибольшая часть бюджетных средств.За уходящий, 2023 год по государственной программе «Культурная среда» в Бурятии современным оборудованием оснастили пять музеев и три театра, а также смогли модернизировать целых15 объектов культуры.За год в рамках реализации проектов более 200 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, потратили на реконструкцию и капитальный ремонт значительного перечня объектов культуры. Так, в Нижней Иволге, Майске, Тунке, Большом Куналее, Хоринске и улусах Могсохон, Зандин отремонтировано семь сельских домов культуры.Не обошли стороной усовершенствования муниципальных музеев, которые начали реконструировать еще в 2022 году. После капитального ремонта за 10,2 млн рублей новую жизнь обрели Хоринский районный историко-краеведческий музей и Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой.Еще одним из важнейших событий благодаря реализации национального проектастал капремонт здания Государственного Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева.- Театры - это место отдыха для людей. Сюда приходят семьями или же с друзьями, чтобы посмотреть новые постановки. Поэтому театры должны выглядеть достойно. Теперь в здании Бурятской драмы созданы комфортные условия и для наших зрителей, и для работников театра. В зрительном зале появились новые удобные кресла. Также обновлены санузлы, установлена современная система видеонаблюдения, светового оборудования и многое другое, - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Также в театре Бурятской драмы отремонтированы кровля, санитарные помещения для артистов и персонала, заменено 400 кресел в зрительном зале.Однако самым главным событием года стала масштабная реконструкция здания театра кукол «Ульгэр», которая завершится в 2024-м. Общая стоимость превысила 900 млн рублей. В данный момент там проводят работы по армированию и бетонированию стен строящихся блоков, в том числе монтаж колонн стены существующего здания.- Как мы помним, в здании находились «Ульгэр» и Музей природы. Теперь же после реконструкции в помещении полностью расположится театр, который станет в два раза больше. Появится зрительный зал на 200 мест, новое технологичное оборудование, репетиционный зал, гримерные и подсобные помещения. Благодаря реконструкции театра коллектив осуществит все свои идеи уже на новой сцене. Это будет другой этап истории и творчества театра, - обращает внимание министр культуры Бурятии.За 2023 год в Бурятии появились две модельные муниципальные библиотеки. Одна - в селе Мухоршибирь, другая - в Тарбагатае. Обе цитадели знаний победили в федеральном конкурсном отборе на создание модельных библиотек и стали одними из первых в стране. На данный момент они отмечены как лучшие во всей России. Поскольку полностью отвечают всем современным стандартам и запросам посетителей разных возрастов и социальных слоев населения. Особое внимание было уделено потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья.- Каждое учреждение имеет свое лицо, оригинальный стиль в дизайне, почерк в организации работы. Открытие муниципальных библиотек нового типа стало катализатором общественного внимания к развитию библиотечного дела в регионе и большим шагом навстречу своим читателям. Наши модельные библиотеки действительно все разные. Но в одном они едины - меняют формат работы и представление людей о библиотеке, становясь настоящими центрами притяжения населения, - подчеркивает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Сегодня в республике насчитывается 14 действующих модельных библиотек, еще две планируется открыть в будущем году, и это лишь малая часть грандиозных планов. В рамках федерального проекта «Культурная среда» на следующий год предусмотрен капитальный ремонт еще семи «ДК», двух муниципальных музеев, модернизация ДШИ и обновление списка клубов в бурятских селах.Фото: Министерство культуры Бурятии