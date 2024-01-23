Национальный музей Бурятии получил в дар картины известных художников

2024 год для Художественного музея начался с щедрого подарка. 10 масштабных полотен художника «сурового стиля» Александра Казанского и живописная работа «певца родной земли» Михаила Оленникова передали в фонды национального музея республики Бурятия.

Щедрым дарителем оказалась гостиница «Бурятия», сообщают в минкультуры республики. В течение многих лет живописные работы украшали интерьер гостиницы и накануне руководство гостиницы решило передать произведения в дар музею с целью сохранения работ известных художников.

«Нашим жестом мы хотим показать уважение и любовь к творчеству бурятских художников и надеемся, что эти картины будут сохранены и переданы будущим поколениям»,

- сказала начальник службы приема и размещения гостей гостиницы «Бурятия» Марина Ченкирова.



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что национальный музей имеет все условия для консервации и реставрации картин. А уже в новом здании музея в 2026 году, будут созданы новые условия для хранения культурного наследия Бурятии.

«Призыв к наполнению строящейся гостиницы его архитектором Павлом Зильберманом художникам Бурятии стал основой создания замечательных произведений известных художников того времени. Конечно же, работы Александра Казанского по словам многих специалистов не спутать ни с кем, он высокий профессионал в изобразительном искусстве», - отметила Татьяна Бороноева, директор национального музея.



Также по словам директора музея полученные работы от гостиницы «Бурятия» будут исследованы, пройдут экспертную оценку состояния и в дальнейшем пройдут этапы реставрационных работ.

Справка:

Казанский Александр Владимирович родился 14 апреля 1935 года в Улан-Удэ. Умер 27 октября 2011 года. С 1950-1955 учился в Иркутском художественном училище. С 1955-1961 учился в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова. С 1964-1969 был председателем Союза художников Бурятской АССР.

С 1968-1973 - член правления Союза художников РСФСР. С 1990-1998 руководил творческой мастерской живописи в Красноярском Государственном художественном институте.

С 1964 - член Союза художников СССР.

С 1963 - участник республиканских, зональных, российских, всесоюзных, зарубежных выставок, в т.ч. персональных в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова (2001, 2005, Улан-Удэ, 2011 «Женщины и цветы»).

Автор работ: «Рыбаки Байкала» (1964), «Скала Шаман. Байкал» (1964), «Дуся» (1965), «Осень на Байкале» (1973), «Портрет писателя М.Н. Степанова» (1977), «Портрет Трифоновой А.П.» (1979), «В верховьях Селенги» (1982), «Портрет народного художника РФ Тимина А.И.» (1986), «Табунщик» (1985), «Багульник» (1986), роспись и мозаика в ДК «Текстильщик» г. Улан-Удэ (1962), роспись и мозаика в гостинице «Байкал» г. Улан-Удэ (1970-1971).

Произведения находятся в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в собраниях Художественного фонда России и Министерства культуры России, в музее Сибирского отделения Академии наук г. Новосибирска, в частных коллекциях.

Оленников Михаил Зиновьевич родился 11 августа 1934 года в селе Мухоршибирь Бурят-Монгольской АССР. В 1958 окончил Иркутское художественное училище (учился у А.И. Вычугжанина и А.И. Алексеева).

С 1968 - член Союза художников СССР. Участник II декады бурятского искусства и литературы (1959, Москва).

С 1959 - участник республиканских, межобластных, зональных, российских, зарубежных выставок, в т.ч. персональной в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова (1984, Улан-Удэ).

Автор работ: «Портрет девушки» (1959), «Турка. Вечер» (1959), «Март» (1963), «Свежая зелень» (1965), «Осень» (1965), «Омулевка» (1966), «Куналейские поля» (1966), «Над Джидой» (1969), «Тугнуйская долина» (1969), «Осенние поля» (1969), «Озеро Тоглей», «Тункинская долина» (1970), «Куналейские поля» (1970), «Прибой на Байкале» (1970), «Пейзаж» (1990).

Произведения находятся в Республиканском художественном музее им. Ц.С. Сампилова, в фондах «Росизопропаганда» (Москва), в частных коллекциях. Умер в 2014 году.





Фото: минкультуры РБ