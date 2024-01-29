В Улан-Удэ стартует музыкальный фестиваль «Созвездие молодых»

Завтра, 30 января, в колледже искусств имени Чайковского стартует музыкальный фестиваль «Созвездие молодых» (6+). Он продлится до 4 февраля. Откроет ряд событий сольный концерт талантливого пианиста Баира Борбоева.

«Баир Борбоев - преподаватель по классу специального фортепиано колледжа искусств. Он окончил колледж в 2017 году. В 2022 году завершил учебу в Сибирском государственном институте искусств имени Хворостовского. Он является лауреатом всероссийских и международных конкурсов»,



- рассказали в Колледже искусств имени П.И. Чайковского.



В концертной программе прозвучат произведения И.С. Баха, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Д. Гершвина и др. В концерте примут участие студенты колледжа искусств, а также музыканты театра оперы и балета имени Гомбо Цыдынжапова.







Как отмечают в минкультуры Бурятии, музыкальный фестиваль колледжа искусств «Созвездие молодых» - это большой и многообещающий проект, который раскрывает талант молодых артистов. Музыкантов объединяет то, что они все проходили обучение в колледже искусств, а ныне это выпускники или учащиеся ведущих музыкальных вузов России. Билеты можно купить по ссылке.

Возрастное ограничение 6+





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