Культура 26.02.2024 в 12:34

Полицейские Монголии споют в Улан-Удэ русские и бурятские песни

Перед 8 марта в городе выступит знаменитый ансамбль Главного управления полиции Страны степей
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Текст: Петр Санжиев
Полицейские Монголии споют в Улан-Удэ русские и бурятские песни
Улан-Удэ планируют посетить 50 самых творческих сотрудников монгольской полиции. Они представляют ансамбль «CYЛД» и дадут четыре концерта под общим названием «Найрамдал» («Дружба») на сцене Русдрама.

В Улан-Удэ приедут вокалисты, оркестр, хор и танцевальная группа. В двухчасовую программу включены известные песни на монгольском, русском и бурятском языке, прозвучат этюды на морин-хуре, симфонические сюиты, а также будут монгольские народные, военные и современные танцы. Это лучшие номера из репертуара ансамбля.

Напомним, год назад в Бурятию приезжал аналогичный ансамбль армии Монголии. Их выступления прошли с огромным успехом. Ансамбль монгольских полицейских не раз становился победителями конкурсов в своей стране и зарубежных странах. В России они тоже выступали не раз. Нынешние концерты пройдут 6-7 марта.

«CYЛД» был создан в 1991 году. Название ансамбля в переводе с монгольского означает духовную мощь человека, которая приносит ему при жизни удачу, а после смерти может оберегать род и поддерживать.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
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