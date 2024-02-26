Полицейские Монголии споют в Улан-Удэ русские и бурятские песни

Улан-Удэ планируют посетить 50 самых творческих сотрудников монгольской полиции. Они представляют ансамбль «CYЛД» и дадут четыре концерта под общим названием «Найрамдал» («Дружба») на сцене Русдрама.В Улан-Удэ приедут вокалисты, оркестр, хор и танцевальная группа. В двухчасовую программу включены известные песни на монгольском, русском и бурятском языке, прозвучат этюды на морин-хуре, симфонические сюиты, а также будут монгольские народные, военные и современные танцы. Это лучшие номера из репертуара ансамбля.Напомним, год назад в Бурятию приезжал аналогичный ансамбль армии Монголии. Их выступления прошли с огромным успехом. Ансамбль монгольских полицейских не раз становился победителями конкурсов в своей стране и зарубежных странах. В России они тоже выступали не раз. Нынешние концерты пройдут 6-7 марта.«CYЛД» был создан в 1991 году. Название ансамбля в переводе с монгольского означает духовную мощь человека, которая приносит ему при жизни удачу, а после смерти может оберегать род и поддерживать.Возрастное ограничение: 6+Фото: «Номер один»