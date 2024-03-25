Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье

23 марта работники культуры вместе с министром Соелмой Дагаевой возложили цветы на «Черный тюльпан» в знак памяти жертвам теракта в Подмосковье, в ТЦ «Крокус».

«Друзья, мы вчера возложили цветы на "Черный тюльпан" в знак памяти жертвам теракта в "Крокусе". В течение дня шли туда наши коллеги из культуры, кто со второй половинкой, кто с коллективом»,



- сообщила Соелма Дагаева.



Министр перечислила, что три театра республики перечисляют средства в фонд помощи жертвам террористического акта . Так, русдрам перечислит весь сбор со спектакля «Очень простая история» (12+). Бурятский драматический театр направит часть выручки от гастролей в Кижингинском районе. Театр оперы и балеты переведет часть средств от продаж билетов на фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина.