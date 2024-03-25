Культура 25.03.2024 в 11:03

Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье

В культурных учреждения республики усилят меры безопасности
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Текст: Евгения Гармаева
Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье

23 марта работники культуры вместе с министром Соелмой Дагаевой возложили цветы на «Черный тюльпан» в знак памяти жертвам теракта в Подмосковье, в ТЦ «Крокус».

«Друзья, мы вчера возложили цветы на "Черный тюльпан" в знак памяти жертвам теракта в "Крокусе". В течение дня шли туда наши коллеги из культуры, кто со второй половинкой, кто с коллективом»,

- сообщила Соелма Дагаева.

Министр перечислила, что три театра республики перечисляют средства в фонд помощи жертвам террористического акта. Так, русдрам перечислит весь сбор со спектакля «Очень простая история» (12+). Бурятский драматический театр направит часть выручки от гастролей в Кижингинском районе. Театр оперы и балеты переведет часть средств от продаж билетов на фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина.

«Под прицелом оказалась и культура. Мы будем усиливать меры безопасности в наших учреждениях. Под прицелом оказались наши сердца. И нам в это время нужно объединяться и поддерживать друг друга ещё больше»,

- отметила министр культуры Бурятии.

Фото: Номер один


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