Культура 25.03.2024 в 11:03
Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье
В культурных учреждения республики усилят меры безопасности
Текст: Евгения Гармаева
23 марта работники культуры вместе с министром Соелмой Дагаевой возложили цветы на «Черный тюльпан» в знак памяти жертвам теракта в Подмосковье, в ТЦ «Крокус».
Министр перечислила, что три театра республики перечисляют средства в фонд помощи жертвам террористического акта. Так, русдрам перечислит весь сбор со спектакля «Очень простая история» (12+). Бурятский драматический театр направит часть выручки от гастролей в Кижингинском районе. Театр оперы и балеты переведет часть средств от продаж билетов на фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина.
«Друзья, мы вчера возложили цветы на "Черный тюльпан" в знак памяти жертвам теракта в "Крокусе". В течение дня шли туда наши коллеги из культуры, кто со второй половинкой, кто с коллективом»,
- сообщила Соелма Дагаева.
Фото: Номер один
«Под прицелом оказалась и культура. Мы будем усиливать меры безопасности в наших учреждениях. Под прицелом оказались наши сердца. И нам в это время нужно объединяться и поддерживать друг друга ещё больше»,
- отметила министр культуры Бурятии.