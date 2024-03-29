Жителей Бурятии приглашают на «Библионочь-2024»

20 апреля по всей стране пройдет всероссийская акция «Библионочь» (возрастное ограничение 0+). В этот же день жители Бурятии могут присоединиться к «Библионочи» в Национальной библиотеке (возрастное ограничение 0+).

В Год семьи она состоится под девизом «Читаем всей семьей». Национальная библиотека республики Бурятии присоединится к акции и приготовит для улан-удэнцев много интересного.

Хедлайнером «Библионочи» станет Марина Кадетова, главный редактор издательства «КомпасГид» (Москва). Издательство выпускает детскую литературу и книги для молодежи. Это произведения российских и зарубежных авторов, которые привлекли внимание редакции — ценностями, идеями, позицией, замыслом и художественным исполнением.

Для гостей акции будут проходить события на всех этажах библиотеки, где каждый сможет найти занятие по душе. Для любознательных детей и взрослых — квизы и квесты с приятными призами, для веселых компаний — театральный конкурс и много музыки, для книголюбов — экскурсия по закрытым фондам книгохранения и мастер-класс по созданию миниатюрной книги.

Подробная программа будет опубликована позднее на сайте и в социальных сетях библиотеки.

Возрастное ограничение 0+.

Фото: НБ РБ