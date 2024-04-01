Культура 01.04.2024 в 11:32
Улан-удэнцы жалуются на расположенные рядом с жилыми домами «шашлычки» и «пивнушки»
Из-за постоянного дыма на окнах появляется копоть и людям нечем дышать
Текст: Ольга Лазарева
Жители Улан-Удэ опубликовали в соцсетях фотографию черного дыма, который идет из трубы соседнего дома, где располагается заведение общепита.
«Остановка «Акбэс»: комплекс, состоящий из Шашлычного дворика, пивнушки и еще чего-то. Всю зиму и до сих пор валит дым из труб, дышать нечем. На окнах копоть, в безветренную погоду окна не открыть!» - пишет автор поста в паблике Аноним 03.
В комментариях автору поста посочувствовали: «Вот интересно, почему люди должны страдать в таких подобных ситуациях, когда рядом находятся какие-то заведения. И сделать ничего нельзя и смириться тоже».
Фото: Аноним 03
«Остановка «Акбэс»: комплекс, состоящий из Шашлычного дворика, пивнушки и еще чего-то. Всю зиму и до сих пор валит дым из труб, дышать нечем. На окнах копоть, в безветренную погоду окна не открыть!» - пишет автор поста в паблике Аноним 03.
В комментариях автору поста посочувствовали: «Вот интересно, почему люди должны страдать в таких подобных ситуациях, когда рядом находятся какие-то заведения. И сделать ничего нельзя и смириться тоже».
Фото: Аноним 03
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