Улан-удэнцы жалуются на расположенные рядом с жилыми домами «шашлычки» и «пивнушки»

Жители Улан-Удэ опубликовали в соцсетях фотографию черного дыма, который идет из трубы соседнего дома, где располагается заведение общепита.«Остановка «Акбэс»: комплекс, состоящий из Шашлычного дворика, пивнушки и еще чего-то. Всю зиму и до сих пор валит дым из труб, дышать нечем. На окнах копоть, в безветренную погоду окна не открыть!» - пишет автор поста в паблике Аноним 03.В комментариях автору поста посочувствовали: «Вот интересно, почему люди должны страдать в таких подобных ситуациях, когда рядом находятся какие-то заведения. И сделать ничего нельзя и смириться тоже».Фото: Аноним 03