Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер класс по икебане

3 апреля в 14:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова по заявкам желающих повторно состоится мастер класс - демонстрация (возрастное ограничение 6+) по созданию традиционного японского искусства Икебана мастера школы Согэцу Румянцевой Анны.

Участники мастер класса смогут также посетить выставку по японской графике (возрастное ограничение 6+), которая продлится до 7 апреля включительно

- Вы сможете насладиться общением с миром цветов и утонченным искусством икебаны школы Согэцу. А также на экскурсии вы сможете больше узнать об уникальном подходе к созданию графики периода Эдо на выставке «Золотой век японской графики», - говорится в анонсе мероприятия.

Действует «Пушкинская карта». Справки по тел. 21-43-93

Возрастное ограничение 6+





Фото: скриншот видео