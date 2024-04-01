Культура 01.04.2024 в 11:45

Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер класс по икебане

Мероприятие пройдет в художественном музее им. Сампилова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на мастер класс по икебане

3 апреля в 14:00 в художественном музее имени Ц.С. Сампилова по заявкам желающих повторно состоится мастер класс - демонстрация (возрастное ограничение 6+) по созданию традиционного японского искусства Икебана мастера школы Согэцу Румянцевой Анны.

Участники мастер класса смогут также посетить выставку по японской графике (возрастное ограничение 6+), которая продлится до 7 апреля включительно

- Вы сможете насладиться общением с миром цветов и утонченным искусством икебаны школы Согэцу. А также на экскурсии вы сможете больше узнать об уникальном подходе к созданию графики периода Эдо на выставке «Золотой век японской графики», - говорится в анонсе мероприятия.

Действует «Пушкинская карта». Справки по тел. 21-43-93

 

Возрастное ограничение 6+


Фото: скриншот видео

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ЗУРХАЙ
с 27 марта по 2 апреля

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