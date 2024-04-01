Гуттаперчевые девочки из Бурятии заняли два первых места на престижном фестивале

Гуттаперчевые девочки из Бурятии стали лауреатами первой степени на престижном цирковом фестивале "Псковский скоморох" (возрастное ограничение 6+). Это один из сильнейших фестивалей циркового искусства России. В нем приняли участие лучшие коллективы из 54 городов России, а также из Белоруси и Донецкой народной республики.

Всего на суд зрителей и членов жюри, было представлено около 150 номеров. В этот раз высшая награда фестиваля - Гран-При не была вручена ни одному из коллективов.

- Бурятская цирковая школа под руководством директора Натальи Афанасьевой и педагога Энхжаргал Энхцацрал представляла республику с двумя постановками - групповой пластический этюд «Дыхание огня» и соло «Паучок». Каждый удостоился диплома лауреата 1 степени в своей номинации, - сообщили в минкульте Бурятии.

Девочки поразили жюри своей техничностью, силой и гибкостью. Номер «Дыхание огня» - это результат серьезной командной работы. В нем используется современная хореография и сложные трюки. В составе этюда - 9 девочек. Кульминация номера - трехэтажный мост.

Также никого не оставил равнодушным номер «Паучок» в исполнении Софии Б. Юной артистке 9 лет. Из них два года занимается в цирковой школе. За это время София приняла участие в трех цирковых фестивалях. В каждом из которых стала лауреатом 1 степени. И это только начало творческого пути будущих звезд мировой арены.

Над постановками тренер и девочки работали усердно несколько месяцев. Всего в составе конкурсной команды 10 человек.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Номер один