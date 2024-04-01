Культура 01.04.2024 в 16:02

Гуттаперчевые девочки из Бурятии заняли два первых места на престижном фестивале

С 27 по 30 марта в городе Пскове прошел II международный цирковой фестиваль «Псковский скоморох»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гуттаперчевые девочки из Бурятии заняли два первых места на престижном фестивале

Гуттаперчевые девочки из Бурятии стали лауреатами первой степени на престижном цирковом фестивале "Псковский скоморох" (возрастное ограничение 6+). Это один из сильнейших фестивалей циркового искусства России. В нем приняли участие лучшие коллективы из 54 городов России, а также из Белоруси и Донецкой народной республики.

Всего на суд зрителей и членов жюри, было представлено около 150 номеров. В этот раз высшая награда фестиваля - Гран-При не была вручена ни одному из коллективов.

- Бурятская цирковая школа под руководством директора Натальи Афанасьевой и педагога Энхжаргал Энхцацрал представляла республику с двумя постановками - групповой пластический этюд «Дыхание огня» и соло «Паучок». Каждый удостоился диплома лауреата 1 степени в своей номинации, - сообщили в минкульте Бурятии.

Девочки поразили жюри своей техничностью, силой и гибкостью. Номер «Дыхание огня» - это результат серьезной командной работы. В нем используется современная хореография и сложные трюки. В составе этюда - 9 девочек. Кульминация номера - трехэтажный мост.

Также никого не оставил равнодушным номер «Паучок» в исполнении Софии Б. Юной артистке 9 лет. Из них два года занимается в цирковой школе. За это время София приняла участие в трех цирковых фестивалях. В каждом из которых стала лауреатом 1 степени. И это только начало творческого пути будущих звезд мировой арены.

Над постановками тренер и девочки работали усердно несколько месяцев. Всего в составе конкурсной команды 10 человек.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

 

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