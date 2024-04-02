Первый заместитель прокурора Республики Бурятия провел прием граждан с приставами

Первый заместитель прокурора Республики Бурятия Шевченко А.В. провел прием граждан по вопросам исполнения законодательства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей в управлении Федеральной службы судебных приставов по республике.В приеме приняли участие заместитель руководителя управления и начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по г. Улан-Удэ.Гражданам разъяснили порядок обращения к исполнению судебных решений о взыскании алиментов, условия применения мер административной и уголовной ответственности за их неисполнение.По поступившим обращениям организовали проверки.