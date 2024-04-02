Один из лучших хоров России даст концерт в Улан-Удэ

13 апреля Бурятская филармония приглашает зрителей на уникальный концерт Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова под управлением художественного руководителя и главного дирижёра — народного артиста России, профессора Геннадия Дмитряка (возрастное ограничение 6+).

Концерт начнется в 18.00, в здании Бурятского оперного театра.

- Хор им. А.В. Свешникова – это один из самых знаменитых и старейших хоровых коллективов современной России. Именно Свешникову в 1936 году поручили преобразовать созданный им же экспериментальный вокальный ансамбль Радиокомитета в новый коллектив, - рассказывают в филармонии.

Свешников руководил Хором почти сорок лет – с 1941-го по 1980 год.

Сегодня Хор Свешникова традиционно принимает участие в значимых государственных проектах и крупных музыкальных торжествах: в праздновании Победы в Великой Отечественной войне, 1000-летия Крещения Руси, праздниках славянской письменности и культуры, Московском Пасхальном фестивале.

Коллектив хора сотрудничает со многими выдающимися дирижерами.

Главный хормейстер коллектива: заслуженная артистка России Марина Балянская, хормейстеры: Наталия Телкова, Наталья Нефёдова, Ксения Бисерова.

В программе концерта: Д. Бортнянский, концерт №15 «Приидите, воспоим, людие»; С. Рахманинов, концерт для хора «В молитвах неусыпающую Богородицу»; Р. Щедрин, маленькая кантата из оперы «Не только любовь»;русская народная песня «Вниз по Матушке, по Волге», обработка А. Свешникова; русская народная песня «Любо, братцы, любо», обработка А. Ларина; русская народная песня «Ах, ты, степь широкая», обработка А. Свешникова и многие другие любимые россиянами песни.

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео