Культура 04.04.2024 в 15:55

Жителей Бурятии приглашают на «Вечер романсов»

18 апреля в Улан-Удэ выступит известный оперный певец Владимир Огнев из г. Новосибирска
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на «Вечер романсов»

18 апреля в Улан-Удэ выступит известный оперный певец Владимир Огнев из г. Новосибирска. Вместе с концертным русским оркестром ВСГИК «Забайкалье» певец подарит зрителям «Вечер романсов» (возрастное ограничение 6+). Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, заслуженный деятель искусств Бурятии и России, профессор Олег Огнев.

Концерт пройдёт в КТЦ «Феникс». Начало в 18.30. 

Владимир Огнев — оперный и камерный певец, заслуженный артист РФ (2004). Выпускник Новосибирской консерватории (1994). Приглашенный солист Большого театра, Татарского театра оперы и балета. Участник музыкальных фестивалей в Японии (PMF), Южной Корее, Ливане (Al Bustan Festival), Ирландии (Wexford), Италии (Spoleto), других странах Европы. 

Пресса отмечает Огнева как «одного из лучших российских басов буффо» и «замечательного характерного артиста». В репертуаре певца более 50 оперных ролей. Был солистом театров «Санктъ-Петербургъ Опера», «Зазеркалье», «Геликон-опера», пел в других театрах России и за рубежом. 

В программе прозвучат русские старинные и классические романсы Я.Фельдмана, М. Фомина, П. Булахова, А. Бакалейникова, М.Глинки, А. Даргомыжского, П. Чайковского, а также народные песни «По диким степям Забайкалья», «Вдоль по Питерской».

Возрастное ограничение 6+


Фото: скриншот видео






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с 3 по 9 апреля

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