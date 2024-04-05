Культура 05.04.2024 в 13:43

В Национальной библиотеке открылась мастерская для детей с аутизмом

Каждый вторник для них проводятся занятия
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Национальной библиотеке открылась мастерская для детей с аутизмом

В Национальной библиотеке Бурятии открылась «Солнечная мастерская» для детей с аутизмом и ментальными особенностями. Занятия проводятся каждую неделю, по вторникам с 15.00 до 16.00, под руководством опытного наставника – педагога Оксаны Кормщиковой.

Школа для родителей с аутизмом и другими ментальными факторами была презентована накануне. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который ежегодно отмечается 2 апреля. 

Занятия с детьми проходят на первом этаже Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности (отдел библиотеки).

Центр оборудован современным оборудованием – профессиональной студией звукозаписи, интерактивной песочницей, книгами со шрифтом Брайля. Там регулярно проводятся тематические мероприятия с детьми и действует инклюзивная творческая лаборатория «Созидание».


Фото: Национальная библиотека

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с 3 по 9 апреля

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