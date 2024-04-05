В Национальной библиотеке открылась мастерская для детей с аутизмом

В Национальной библиотеке Бурятии открылась «Солнечная мастерская» для детей с аутизмом и ментальными особенностями. Занятия проводятся каждую неделю, по вторникам с 15.00 до 16.00, под руководством опытного наставника – педагога Оксаны Кормщиковой.

Школа для родителей с аутизмом и другими ментальными факторами была презентована накануне. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который ежегодно отмечается 2 апреля.

Занятия с детьми проходят на первом этаже Центра обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности (отдел библиотеки).

Центр оборудован современным оборудованием – профессиональной студией звукозаписи, интерактивной песочницей, книгами со шрифтом Брайля. Там регулярно проводятся тематические мероприятия с детьми и действует инклюзивная творческая лаборатория «Созидание».





Фото: Национальная библиотека