Культура 12.04.2024 в 17:58

15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»

В  программе прозвучат обработки народных мелодий, сочинения композиторов Бурятии и Монголии
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Текст: Служба информации "Номер один"
15 мая в Улан-Удэ состоится концерт моринхуристов «Небесные мелодии»

Колледж искусств имени Чайковского приглашает на концерт «Тэнгэриин аялганууд» («Небесные мелодии») молодежного ансамбля моринхуристов Бурятии (возрастное ограничение 6+).

Коллектив моринхуристов был создан в рамках национального проекта «Культура». Руководителем ансамбля стал Эрдэм Дымбрылов. В составе коллектива - исполнители на морин хуре, иочине, ятаге, лимбе, ударных инструментах.

Ансамбль моринхуристов колледжа искусств известен как в Бурятии, так и за ее пределами, он является активным  участником всех важных мероприятий.

В концертной программе прозвучат обработки народных мелодий, сочинения композиторов Бурятии, Монголии. Примут участие звезды бурятской эстрады: Чингис Раднаев, Мэдэгма Доржиева, Дашима Соктоева, Цыден-Еши Бимбаев.

Мероприятие состоится 15 мая, в 18.00, в концертном зале колледжа по адресу: Пр. Победы, 17.


Возрастной ценз 6+

 

Фото: скриншот из видео

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