Культура 15.04.2024 в 15:24

В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку

На выставке представлены картины и оружие
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку

У выпускника колледжа искусств, участника СВО, открылась персональная выставка в поселке Агинское (возрастное ограничение 6+). В эти выходные прошло открытие выставки Бато Юндунова в школе-мастерской Международной ассоциации бурятских оружейников в поселке Агинское,  сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Молодой художник Бато Юндунов родился в селе Урда-Ага. С самого детства увлекался рисованием. После окончания 9 класса поступил в Агинский педагогический колледж, затем был призван на срочную службу. После армии продолжил учебу в колледже искусств им. Чайковского городе Улан-Удэ, получив специальность «Дизайн». После окончания колледжа искусств работал гравировщиком в оружейной мастерской в Новосибирске.

В ноябре прошлого года Бато Юндунов вернулся со специальной военной операции. После службы Бато решил получить высшее образование и двигаться дальше в выбранном направлении, развивать свое творчество.

В его творческом активе - участие в конкурсах и выставках российского уровня. Помимо картин, он занимается художественной гравировкой ножей и других изделий. В 2015 году во время учебы в колледже искусств Бато Юндунов стал именным стипендиатом ВАРК.



На открытие выставки пригласили педагога колледжа искусств Цырегму Болотову. Она вела предмет «Рисунок» и «Живопись» у Бато Юндунова.

- Очень рада побывать на открытии выставки у Бато. Он продолжил свое увлечение - работает в портретном жанре, выполняет карандашные рисунки с натуры и с фотографий. Еще будучи студентом он любил графику в орнаментально-стилизованной манере и сейчас в этой манере рисует графику на этно-мистические темы. Пробует себя в масляной живописи, что меня очень обрадовало, - рассказала Цырегма Болотова.

Возрастное ограничение 6+


Фото: администрация Агинского Бурятского округа

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