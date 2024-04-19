Культура 19.04.2024 в 18:02

Ансамбли Бурятии приглашают на фестиваль-конкурс «Пою мою республику»

Подать заявку на участие можно до 5 мая
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Ансамбли Бурятии приглашают на фестиваль-конкурс «Пою мою республику»

В мае этого года в Улан-Удэ состоится республиканский фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллективов «Пою мою Республику», посвящённый 50-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (возрастное ограничение 6+).

Фестиваль «Пою мою Республику» направлен на сохранение и развитие культурного и духовного наследия России и Бурятии, воспитание патриотизма и любви к родному краю, поддержку и развитие хоровых коллективов.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются профессиональные и любительские вокальные ансамбли и хоровые коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и солисты культурно-досуговых и образовательных учреждений, а также трудовых коллективов республики.

Фестиваль-конкурс проводится в двух форматах: I тур – с 10-17 мая 2024 года в дистанционном формате (заочно) и II тур - 23 мая 2024 года в формате живых выступлений на площадке фестиваля-конкурса в г. Улан-Удэ (очно). Прием заявок на участие производится до 5 мая 2024 года. Заявка подается в организационный комитет на электронную почту rumc223971@mail.ru.

В рамках фестиваля в исполнении хоров, ансамблей и солистов прозвучат народные и патриотические песни, посвященные Отечеству, труду и героям-воинам, а также гимны России, Бурятии и районов республики.

Гала-концерт фестиваля, церемония объявления результатов и награждения победителей участников фестиваля-конкурса состоится 24 мая 2024 года (6+).

Организатор фестиваля - колледж искусств имени Чайковского.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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