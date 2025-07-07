Культура 07.07.2025 в 13:00

В Бурятии объявлен конкурс на гранты в сфере культуры

Сумма гранта варьируется от 300 тысяч до 800 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявлен конкурс на гранты в сфере культуры

Министерство культуры Бурятии объявило конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии (грантов) правительства Республики Бурятия в 2025 году. Прием конкурсных заявок ведется с 07 июля по 05 августа 2025 года.

В конкурсе могут принять участие театры Бурятии; некоммерческие организации, работающие в сфере культуры и искусства в Республике Бурятия; некоммерческие организации, работающие в сфере культуры старообрядцев (семейских). При этом некоммерческие организации не должны быть государственными (муниципальными) учреждениями культуры.

Сумма грантов – 200 тыс., 300 тыс. и 800 тыс. рублей. Конкурсный фонд составил 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. Участник может подать только одну заявку.

- Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/, заполнить соответствующие поля электронной формы и прикрепить документы, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Ознакомиться с приказом о конкурсе можно по ссылке.

Справки по тел. :21-72-38, 21-35-17.

 

Фото: loon.site

 

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