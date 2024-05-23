Улан-удэнцев приглашают на «Встречи с театральными музами»

30 и 31 мая в 14.00 в художественном музее им. Ц. Сампилова в Улан-Удэ состоится уникальный спектакль Буряад театра «Встречи с театральными музами» (возрастное ограничение 0+).

- Сценарий спектакля был специально разработан и написан для музея, и вобрал в себя особенности всех четырёх театров, представленных на выставке «Театральная весна в музее» (6+). Спектакль познакомит зрителей с театральными музами, и их воплощениями, а также раскроет идею и замысел всей выставки, - рассказали в музее.

Помимо театральной постановки артисты ГБАТД им. Х. Намсараева исполнят любимые песни из репертуара театра.

Идея, сценарий и режиссура принадлежат народной артистке Бурятии Надежде Мунконовой.

В спектакле приняли участие: народный артист Бурятии Баярто Ендонов, народная артистка Бурятии Дарима Лубсанова, заслуженная артистка Бурятии Галина Галсанова, заслуженный артист Бурятии Солбон Ендонов, Дахалэ Жамбалов, Номин Цыренжапова.

Количество мест ограничено. Запись на спектакль строго по тел.: 21-43-93

Возрастное ограничение 0+





Фото: Номер один