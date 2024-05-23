Культура 23.05.2024 в 17:34

Улан-удэнцев приглашают на «Встречи с театральными музами»

Спектакль пройдет в художественном музее им. Ц.Сампилова
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев приглашают на «Встречи с театральными музами»

30 и 31 мая в 14.00 в художественном музее им. Ц. Сампилова в Улан-Удэ состоится уникальный спектакль Буряад театра «Встречи с театральными музами» (возрастное ограничение 0+).

- Сценарий спектакля был специально разработан и написан для музея, и вобрал в себя особенности всех четырёх театров, представленных на выставке «Театральная весна в музее» (6+). Спектакль познакомит зрителей с театральными музами, и их воплощениями, а также раскроет идею и замысел всей выставки, - рассказали в музее.

Помимо театральной постановки артисты ГБАТД им. Х. Намсараева исполнят любимые песни из репертуара театра.

Идея, сценарий и режиссура принадлежат народной артистке Бурятии Надежде Мунконовой.

В спектакле приняли участие: народный артист Бурятии Баярто Ендонов, народная артистка Бурятии Дарима Лубсанова, заслуженная артистка Бурятии Галина Галсанова, заслуженный артист Бурятии Солбон Ендонов, Дахалэ Жамбалов, Номин Цыренжапова.

Количество мест ограничено. Запись на спектакль строго по тел.: 21-43-93

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

Все новости

Центр маскировочных изделий "Байкал" открылся в Улан-Удэ
23.05.2024 в 18:04
В Иволгинском районе пройдут конные скачки
23.05.2024 в 17:56
Пожарных со всей Бурятии собирают для защиты сел в Баргузинском районе
23.05.2024 в 17:55
Улан-удэнцев приглашают на «Встречи с театральными музами»
23.05.2024 в 17:34
Мэр Улан-Удэ поручил оперативно отрабатывать все жалобы по вывозу мусора
23.05.2024 в 17:24
Жители Бурятии могут отдать свою пенсию в долгосрочные сбережения
23.05.2024 в 17:18
В Бурятии пройдет фотоконкурс «хвостатых»
23.05.2024 в 17:08
На знаменитом Барагханском аршане высадили восемь тысяч сеянцев сосны
23.05.2024 в 16:54
Более 200 нарушений совершили водители на переездах ВСЖД
23.05.2024 в 16:50
Власти Бурятии приняли еще одну меру поддержки для участников СВО
23.05.2024 в 16:45
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 мая

Читайте также
Жителей Бурятии просят проголосовать на конкурсе за многодетную семью Васильевых
Семья участвует во Всероссийском конкурсе фоторабот «Дети России - 2024»
22.05.2024 в 17:28
Артисты Русского драмтеатра открыли гастроли в Чите
Театр покажет свои лучшие спектакли
22.05.2024 в 17:09
Народный ювелир-чеканщик Александр Чинбат представит Бурятию на международном фестивале
Он участвует в конкурсе в номинации «Традиционные ремесла»
22.05.2024 в 16:37
1 и 2 июня в центре Улан-Удэ пройдет книжный фестиваль «Бумажный ключ»
В программе фестиваля –встречи с известными писателями, сценаристами, лекции, мастер-классы, книжная ярмарка
22.05.2024 в 14:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru