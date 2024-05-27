Культура 27.05.2024 в 17:55

Жителей Улан-Удэ приглашают на праздник «Планета детства»

В программе праздника -  конкурсы, игры, призы, мастер-классы и концертная программа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ приглашают на праздник «Планета детства»

Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ приглашает 1 июня всех желающих на праздник «Планета детства» (возрастное ограничение 0+), который состоится в парке «Кристальный» по улице Радикальцева.

Программа начнется в 14.00.

Гостей праздника ждут концертная шоу-программа с выступлениями творческих коллективов, конкурсы и игры, большой флэш-моб с запуском мыльных пузырей, мастер-класс по росписи воздушных змеев, мега-твистер с веселым аниматором, конкурс рисунков на асфальте, ценные призы и многое другое.

Возрастное ограничение 0+


Фото: Номер один

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