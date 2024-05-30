Культура 30.05.2024 в 17:46

Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей

Праздничные мероприятия начнутся с 9.00 утра
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Текст: Служба информации "Номер один"
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев отметить День защиты детей

01 июня, в первый день лета, Этнографический музей на Верхней Березовке приглашает всех детей и их родителей, бабушек и дедушек на яркий и веселый праздник «Страна чудес» (возрастное ограничение 0+).

С 9.00 до 13.00 на территории музея состоится ежегодный «Зелёный марафон». В программе мероприятия - взрослый и детский забег, инклюзивный забег, скандинавская ходьба, конкурсы и призы от партнёров, выступления творческих коллективов.

С 11.30 - на главной сцене этномузея в рамках Арт-фестиваля «Старт в лето» от республиканского центра народного творчества пройдет финал конкурса детского творчества по сохранению семейской культуры «Корольки», интернет-конкурса «Семья и традиции» и конкурса юных талантов «Ярче всех!». А затем с 14.00 часов состоится гала-концерт с участием финалистов.

Всех гостей в этот день ждет анимационно-игровая программа для юных посетителей, игры для всей семьи («Большой лабиринт», «Дженга», «Крестики-нолики», «Большая скакалка» и многое другое), аквагрим, виртуальная реальность, а также множество мастер-классов: по запуску воздушных змеев, росписи имбирных пряников, акварельной открытке, рисованию акриловыми красками многое другое.

- Подарком для детей праздника станет «Мороженый БУМ».  В этот день мы бесплатно раздадим 2000 мороженого! Но взамен сказочный герой попросит себе в подарок стихотворение, песенку или отгадать загадку, - рассказали организаторы праздника.

Завершится праздник веселой детской дискотекой.

Возрастное ограничение 0+

Справки по телефону 31-30-20

 

Фото: Номер один

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