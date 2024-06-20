В Бурятии скоро состоится главный праздник лета – Сурхарбаан (возрастное ограничение 0+). До этого момента по всей республике проходят районные сурхарбаны.

- В этом году Сурхарбаан особенный. Исполняется ровно 100 лет с начала празднования первого сурхарбаана. Первый всебурятский Сурхарбаан прошёл 2 августа 1924 года. В нём приняли участие представители всех аймаков — от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так, Бурят-Монголия отметила первую годовщину и начало истории своего спорта, - рассказали организаторы.

С 29 по 30 июня нас ждет насыщенная программа с разнообразными спортивными и культурными мероприятиями.

ПРОГРАММА СУРХАРБААНА:

- 29 июня на Республиканском ипподроме (09:00-13:30) – национальное троеборье, состязания по поднятию ловчего шеста, показательное выступление конной стрельбы из лука и многое другое!

- 29 июня на Центральном стадионе того же дня (09:00-20:00) – мандатная комиссия, предварительные соревнования по разбиванию хребтовой кости.

- 30 июня на Центральном стадионе (09:00-20:00) – открытие соревнований по видам спорта, предварительные и финальные соревнования, торжественная церемония открытия праздника и награждения абсолютных чемпионов.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один