Культура 20.06.2024 в 17:48

В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан

Он пройдет 29 и 30 июня на Республиканском ипподроме и Центральном стадионе в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан

В Бурятии скоро состоится главный праздник лета – Сурхарбаан (возрастное ограничение 0+). До этого момента по всей республике проходят районные сурхарбаны.

- В этом году Сурхарбаан особенный. Исполняется ровно 100 лет с начала празднования первого сурхарбаана. Первый всебурятский Сурхарбаан прошёл 2 августа 1924 года. В нём приняли участие представители всех аймаков — от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так, Бурят-Монголия отметила первую годовщину и начало истории своего спорта, - рассказали организаторы.

С 29 по 30 июня нас ждет насыщенная программа с разнообразными спортивными и культурными мероприятиями.

ПРОГРАММА СУРХАРБААНА:

- 29 июня на Республиканском ипподроме (09:00-13:30) – национальное троеборье, состязания по поднятию ловчего шеста, показательное выступление конной стрельбы из лука и многое другое!

- 29 июня на Центральном стадионе того же дня (09:00-20:00) – мандатная комиссия, предварительные соревнования по разбиванию хребтовой кости.

- 30 июня на Центральном стадионе (09:00-20:00) – открытие соревнований по видам спорта, предварительные и финальные соревнования, торжественная церемония открытия праздника и награждения абсолютных чемпионов.

 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

Все новости

Врачей Бурятии обучают трансплантации печени
20.06.2024 в 18:03
Москва уже рассматривает планы Бурятии
20.06.2024 в 18:00
У мэрии Улан-Удэ выставили клетки с собаками
20.06.2024 в 17:55
В Бурятии скоро состоится главный праздник лета - Сурхарбаан
20.06.2024 в 17:48
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
20.06.2024 в 17:38
На Улан-Удэнскую птицефабрику Россельхознадзор завел дело
20.06.2024 в 17:25
С 1 июля в России подорожают пошлины на загранпаспорт
20.06.2024 в 17:23
Жители Бурятии возмущены разгуливающим по сельским улицам скотом
20.06.2024 в 17:17
Пенсионеры Бурятии примут участие во всероссийском конкурсе грантов
20.06.2024 в 17:10
В Улан-Удэ требуют отремонтировать школу
20.06.2024 в 16:49
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
В Бурятии вновь проведут фестиваль боргойской баранины
В этот раз организаторы обещали учесть все недочеты прошлого раза
20.06.2024 в 16:24
Художник Зорикто Доржиев приглашает жителей Бурятии на встречу
Он расскажет о своём творчестве и новых работах
20.06.2024 в 15:52
В Улан-Удэ проведут чемпионат по настольным играм
Сильнейшего определят в ближайшие выходные
19.06.2024 в 16:36
В Улан-Удэ открылась выставка Зорикто Доржиева
На ней представлены картины в жанрах живопись и графика, написанные им за последние 4 года
19.06.2024 в 16:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru