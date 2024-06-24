Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» представят Бурятию в Крыму

Певица Арюн Гоа и студия танца «Буин Хан» отправятся в Крым, чтобы представить богатство бурятской культуры на фестивале «Таврида.АРТ» (возрастное ограничение 18+). сообщили в минспорта РБ.

Там 26 по 28 июля пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», посвященный богатому культурному наследию народов России.

Арюн Гоа, мастер игры на хомусе и лимбе, представит аутентичную бурятскую музыку, а студия танца «Буин Хан» продемонстрирует красоту и динамику бурятских танцев.

- Я вдохновляюсь старыми записями, пением бабушек. Именно в них сохранилась традиционная мелодика, чувство музыки и манера исполнения. Давно наслышана о масштабах фестиваля в Крыму. Очень хочется поскорее познакомиться с другими творческими людьми, увидеть много красивого и нового, показать себя, - рассказала Арюн Гоа.

Стать участником фестиваля можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте: https://clck.ru/3AGKYT.

Возрастное ограничение 18+

Для справки:

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (проект арт-кластера «Таврида» от Росмолодежи). В этом году он посвящен богатому культурному наследию народов, живущих в нашей большой стране. Свои спектакли и шоу зрителям представят лучшие региональные молодежные театры и студии из разных уголков России. В их числе студия этнического танца «Буин Хан» и певица Арюн Гоа, представляющие культуру Бурятии.

Фото: Номер один