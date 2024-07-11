Культура 11.07.2024 в 10:42

В Северобайкальске пройдет фестиваль отечественных песен

Он посвящен 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи
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Текст: Анастасия Удовенко
В Северобайкальске пройдет фестиваль отечественных песен

3 и 4 августа в Северобайкальске пройдет Республиканский фестиваль-конкурс патриотической песни «Байкальский бриз-2024» (возрастное ограничение 0+), посвященный 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и Году семьи.

Все участники конкурса в возрасте от 18 до 45 лет представят по два произведения: песню патриотического содержания (советских, российских, бурятских композиторов либо авторскую) и песню на тему строительства Байкало-Амурской магистрали.

Конкурс проводится в два этапа: заочный (по видеозаписям) и очный формат. На Гала-концерте 4 августа, который пройдет на площади им. В.А. Бодрова, финалисты представят одну песню, рекомендованную членами жюри.

По результатам выступления будут присуждены звания лауреатов, премии и дипломы за участие.

Организаторы фестиваля-конкурса: Республиканский центр народного творчества и Управление культуру МО «Северобайкальский район».

Возрастное ограничение 0+


Фото: РЦНТ


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