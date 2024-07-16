Культура 16.07.2024 в 17:41

Бурятская рок-группа «Нукер» выступит на фестивале в Крыму

Фестиваль «Таврида.АРТ»  пройдет с 26 по 28 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятская рок-группа «Нукер» выступит на фестивале в Крыму

С 26 по 28 июля в Крыму пройдет Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» (возрастное ограничение 18+). В этом году он посвящен богатому культурному наследию народов России.

- Новый бурятский рок представит этно-группа «Нукер», сочетающая в своем творчестве хеви-метал с традиционной бурятской музыкой. «Нукер» — этно-рок-группа из Бурятии, исполняющая традиционную музыку и песни бурят в рок-интерпретации. Их уникальность заключается в звучании горлового пения, а также использовании национальных инструментов: моринхура, лимба и хомуса, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Состав группы следующий: Арюна Нимаева — соло, горловое пение, моринхур, хомус; Сарюна Бальчинова — соло, лимба; Александр Антонов — бас-гитара; Вячеслав Вставский — ударные; Дмитрий Карпуков — ритм-гитара; Андрей Казанков — клавишные.

Солистка группы Арюна Нимаева также выступит на фестивале как сольная певица, мастер игры на хомусе и лимбе под псевдонимом Арюн Гоа.

Культуру Бурятии на Фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» также представит студия этнического танца «Буин Хан». 

Возрастное ограничение 18+

Для справки:

Фестиваль «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвященное молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля — культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.

   

Фото: Номер один

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с 17 по 23 июля

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