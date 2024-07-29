Культура 29.07.2024 в 10:04

Глава Бурятии: «Алтаргана – это важный символ единства бурятского народа и нашего культурного наследия»

Гости из более 40 стран собрались на всемирный фестиваль «Алтаргана -2024»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии: «Алтаргана – это важный символ единства бурятского народа и нашего культурного наследия»

26 июля в Монголии состоялось открытие Всемирного национального бурятского фестиваля «Алтаргана-2024» (возрастное ограничение 6+). Центральный стадион города Булган был полностью заполнен зрителями, перед которыми выступили творческие коллективы Бурятии, Монголии и Забайкальского края.


– Фестиваль Алтаргана – это не просто праздник, а важный символ единства бурятского народа и нашего культурного наследия. Сегодня мы вновь имеем возможность погрузиться в богатое многообразие нашей культуры, от фольклора и народного творчества до традиционных игр и ремесел. Мы искренне благодарны народу Монголии за теплый прием и содействие в проведении этого значимого события. Ваше гостеприимство и открытость свидетельствуют о взаимном уважении, которое нас связывает, – поблагодарил организаторов фестиваля глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
В красочном шествии приняли участие 13 районов Бурятии. В составе делегаций: почетные граждане района, люди, прославившие район, творческие коллективы, спортсмены.



– Мы долго готовились и волновались, так как ждали долгожданных гостей. По оценкам гостей могу сказать, что соревнования проходят на высоком уровне в плане конкуренции: по бурятской борьбе, в конкурсе «Дангина», стрельбе из лука, конным скачкам. В Булганском аймаке есть бурятский сомон Тэшиг, где живут ближайшие родственники закаменских бурят. И нами проводится большая работа по поддержке бурятской культуры. Я хочу поблагодарить всех, кто смог приехать на фестиваль и от лица Булганского аймака приветствую всех жителей Бурятии, которые следят за фестивалем по трансляциям и обзорам журналистов, – отметил губернатор Булганского аймака Монголии Батбаяр Ариун-Эрдэнэ.



В первый день фестиваля прошли соревнования по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган», традиционная игра в кости «Шагай наадан», бурятские шахматы, стрельба из лука. В бурятской борьбе спортсмены из Бурятии заняли весь пьедестал. Также прошли творческие конкурсы: современных бурятских песен, бypятcких народных песен, книг, поэзии, улигершинов. В номинации эстрадного пения также все призовые места заняли артисты из Бурятии.

Студентка колледжа искусств им. Чайковского Чингисма Мункуева из Джидинского района Бурятии завоевала Гран-при конкурса «Дангина» на фестивале.

27 июля на мероприятии продолжались соревнования и конкурсы. Завершился фестиваль 28 июля.

Возрастное ограничение 6+


Фото: правительство Бурятии

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