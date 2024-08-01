Культура 01.08.2024 в 12:15

Театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями на остров Ольхон

Артисты покажут детям сказку «Волшебный платок бабушки Дари»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Театр кукол «Ульгэр» едет с гастролями на остров Ольхон

6 августа театр кукол «Ульгэр» отправляется на остров Ольхон со спектаклем «Волшебный платок бабушки Дари» (возрастное ограничение 0+).

«Волшебный платок бабушки Дари» создан по мотивам сказки Анны Виноградовой «Байкал и три еловые шишки». Режиссёр спектакля - Эрдэни Жалцанов, художник- Сэсэг Дондокова.

Волшебный мир спектакля призван показать зрителям важность сохранения природы и ее богатств. Главный герой, мальчик Зоригто, встречает на своём пути незнакомца, который открывает для него удивительный мир экосистемы Байкала. Каждый персонаж спектакля несет свою уникальную мудрость и урок, который помогает зрителям увидеть и понять ценность природы.

Показ состоится 6 августа в 20:00, остров Ольхон, поселок Хужир, Хужирский дом культуры. 

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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