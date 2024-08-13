Культура 13.08.2024 в 16:07

В Москве презентуют фильм из Бурятии «Аба и son»

Съемки фильма проходили в мае на территории республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Москве презентуют фильм из Бурятии «Аба и son»

18 августа в Москве состоится премьера короткометражного фильма нашего земляка, режиссера Батора Доржиева (возрастное ограничение 16+). Сценарий фильма выиграл грант на Байкальском питчинге в Иркутске в 2023 году. Главные роли в фильме исполнят Баир Бадмаев, Владимир Торсуев, Баста Цыденов, Елена Комарова (Ербакова). Напомним, о фильме ранее писал «Номер один», рассказывая об участии знаменитого Электроника Владимира Торсуева в фильме.

По сюжету фильма главный герой фильма по имени Алдар вырос с мамой в Москве. После смерти матери, он узнает, что не может получить наследство, потому что его родители официально не были в разводе.  Он летит в Бурятию. Отец соглашается подписать документы, но при условии, что сын проведет с отцом один день, за который они должны будут сходить в дацан, провести шаманский обряд и посетить родовое древо. 

Батор Доржиев в новом фильме хотел показать актуальную проблему – в Бурятии и в других регионах России новое поколение все чаще забывает свои традиции.

- Чем крепче семейные связи младшего поколения со старшим, тем сильнее сохраняются наши традиции и культура. Эта тема раскроет проблемы отцов и детей и расскажет о самой Бурятии. Кино выйдет на федеральный уровень. В нем мы покажем бурятскую культуру, - подчеркивает режиссер.

После кинопремьеры состоится обсуждение картины. Батор Доржиев и его команда расскажут, как создавался фильм. Мероприятие пройдёт в рамках кинофестиваля «Будем жить».

Возрастное ограничение 16+


Фото: Номер один

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