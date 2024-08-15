Жителей Бурятии приглашают на Арт-фестиваль

Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль «Арт Бурятия» (возрастное ограничение 0+). Грандиозное событие состоится 16 и 17 августа на Гостиных рядах Улан-Удэ.

Зрители и участники события окунутся в атмосферу праздника. Масштабная ярмарка, зрелищные выступления артистов и увлекательные мастер-классы. Также на фестивале пройдут конкурсы арт-сувениров, гастрономии, короткометражных фильмов, дизайна одежды и аксессуаров.

- Ожидается, что фестиваль соберет участников не только из Улан-Удэ, но и со всей республики. Приглашаем горожан, жителей Бурятии, – подчеркнул директор туристского информационного центра «Байкал» Амгалан Данзанов.

Цель фестиваля – собрать идейных, талантливых и влюбленных в своё дело людей, а также привлечь внимание туристов к нашей уникальной республике. В особенности — к объекту «Гостинодворские ряды».

Организаторы фестиваля, Министерство туризма и ТИЦ «Байкал», и в будущем продолжат работать над тем, чтобы Гостинодворские ряды стали привычной точкой притяжения людей, а у самого фестиваля — появились сильные перспективы.

Фестиваль пройдет с 19:00 16 августа до 01:00 17 августа на территории Гостиных рядов.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один