Культура 15.08.2024 в 15:58

В кинотеатрах Улан-Удэ начинается показ фильма «Вдоль таёжной, озёрной, степной»

Показ стартует с 15 августа в кинотеатрах «Еврозона» и «Пионер»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В кинотеатрах Улан-Удэ начинается показ фильма «Вдоль таёжной, озёрной, степной»

15 августа в кинотеатрах «Еврозона» и «Пионер» начинается показ полнометражного фильма о Бурятии и снятого в Бурятии «Вдоль таёжной, озёрной, степной» (возрастное ограничение 12+).

Масштабные съемки проходили летом и осенью прошлого года в Баргузинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Тункинском, Закаменском, Окинском районах и в Улан-Удэ.

Картина режиссера Никиты Буланова рассказывает непростую историю одной семьи и одновременно показывает многообразие и красоту солнечной Бурятии.

- В фильме зрители увидят невероятные пейзажи и ярких персонажей из разных районов. К съёмкам привлечён и знаменитый актёр Дмитрий Щербина. Звуковое сопровождение также удивит музыкой родного края. Поддержим родной кинематограф и посмотрим душевное и красивое кино! - сообщают создатели фильма ТИЦ «Байкал», минтуризма Бурятии и студия «4VETRA».

Возрастное ограничение 12+

 

Фото и видео: Туристский информационный центр «Байкал»


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