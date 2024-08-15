В кинотеатрах Улан-Удэ начинается показ фильма «Вдоль таёжной, озёрной, степной»

15 августа в кинотеатрах «Еврозона» и «Пионер» начинается показ полнометражного фильма о Бурятии и снятого в Бурятии «Вдоль таёжной, озёрной, степной» (возрастное ограничение 12+).

Масштабные съемки проходили летом и осенью прошлого года в Баргузинском, Курумканском, Джидинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Тункинском, Закаменском, Окинском районах и в Улан-Удэ.

Картина режиссера Никиты Буланова рассказывает непростую историю одной семьи и одновременно показывает многообразие и красоту солнечной Бурятии.

- В фильме зрители увидят невероятные пейзажи и ярких персонажей из разных районов. К съёмкам привлечён и знаменитый актёр Дмитрий Щербина. Звуковое сопровождение также удивит музыкой родного края. Поддержим родной кинематограф и посмотрим душевное и красивое кино! - сообщают создатели фильма ТИЦ «Байкал», минтуризма Бурятии и студия «4VETRA».

Возрастное ограничение 12+

Фото и видео: Туристский информационный центр «Байкал»