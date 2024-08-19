Ансамбли, театры, школы искусств Бурятии приглашают на конкурс грантов

Ансамбли, театры, школы искусств, библиотеки, дома культуры и другие учреждения культуры в Бурятии могут принять участие в конкурсе на грантовую поддержку творческих проектов в сфере народного искусства в 2025 году. Конкурс проводит министерство культуры России.

Прием заявок продлится с 26 августа по 24 сентября от некоммерческих организаций, претендующих на получение господдержки (грантов) для реализации творческих проектов в сфере народного искусства.

Гранты предоставляются на конкурсной основе.

Соискателями могут выступать некоммерческие организации:

- народные и фольклорные коллективы (профессиональные и любительские), являющиеся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

- учреждения культуры, являющиеся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в составе которых функционируют народные и фольклорные коллективы;

- организации (за исключением государственных или муниципальных учреждений), являющиеся народными и (или) фольклорными коллективами;

- организации (за исключением государственных или муниципальных учреждений), осуществляющие в соответствии с учредительными документами основные виды деятельности в сфере культуры и искусства.

Подробная информация об участии в конкурсе на сайте минкультуры РФ. Контактное лицо в минкультуры России: Лось Устинья Сергеевна - Отдел музыкального искусства и народного творчества - ustinya.los@culture.gov.ru

Фото: loon.site