Культура 19.08.2024 в 16:13

Ансамбли, театры, школы искусств Бурятии приглашают на конкурс грантов

Отбор проектов пройдет с 26 августа по 24 сентября 2024 года
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Ансамбли, театры, школы искусств Бурятии приглашают на конкурс грантов

Ансамбли, театры, школы искусств, библиотеки, дома культуры и другие учреждения культуры в Бурятии могут принять участие в конкурсе на грантовую поддержку творческих проектов в сфере народного искусства в 2025 году. Конкурс проводит министерство культуры России.

Прием заявок продлится с 26 августа по 24 сентября от некоммерческих организаций, претендующих на получение господдержки (грантов) для реализации творческих проектов в сфере народного искусства.

Гранты предоставляются на конкурсной основе.

Соискателями могут выступать некоммерческие организации:

- народные и фольклорные коллективы (профессиональные и любительские), являющиеся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

- учреждения культуры, являющиеся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, в составе которых функционируют народные и фольклорные коллективы;

- организации (за исключением государственных или муниципальных учреждений), являющиеся народными и (или) фольклорными коллективами;

- организации (за исключением государственных или муниципальных учреждений), осуществляющие в соответствии с учредительными документами основные виды деятельности в сфере культуры и искусства.

Подробная информация об участии в конкурсе на сайте минкультуры РФ. Контактное лицо в минкультуры России: Лось Устинья Сергеевна - Отдел музыкального искусства и народного творчества - ustinya.los@culture.gov.ru

 

Фото: loon.site

Теги
гранты минкультуры РФ

Все новости

Житель Бурятии зарезал односельчанку и спрятал ее тело в подполе
19.08.2024 в 17:16
В Бурятии подвели итоги конкурса «Хранители отчих традиций»
19.08.2024 в 17:14
Осужденные в Бурятии шьют маскировочные сети и носилки
19.08.2024 в 16:56
В Бурятии завершился Байкальский молодежный форум
19.08.2024 в 16:45
Украл, выпил, в тюрьму: романтик из Бурятии снова отправится за решетку
19.08.2024 в 16:38
В Улан-Удэ в поселке Загорск ремонтируют дорогу к больнице
19.08.2024 в 16:26
Ансамбли, театры, школы искусств Бурятии приглашают на конкурс грантов
19.08.2024 в 16:13
Жители Бурятии все чаще направляют маткапитал на образование детей
19.08.2024 в 15:53
Почти 50 сирот из Бурятии получили жилье после участия в СВО
19.08.2024 в 15:52
20 августа в Улан-Удэ откроется выставка, посвященная лету
19.08.2024 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии подвели итоги конкурса «Хранители отчих традиций»
В нем приняло участие 15 районов
19.08.2024 в 17:14
20 августа в Улан-Удэ откроется выставка, посвященная лету
Ее можно увидеть в художественном музее им. Ц.С. Сампилова
19.08.2024 в 15:36
Буряад театр покажет спектакли на Международном фестивале «Большой Алтай»
Фестиваль пройдет с 21 по 25 августа в республике Алтай
19.08.2024 в 10:04
Фильм бурятского режиссера Олега Юмова покажут на Международном кинофестивале
Он вошел в лист фильмов кинофестиваля, который пройдет в Улан-Удэ в октябре  
16.08.2024 в 17:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru