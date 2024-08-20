Культура 20.08.2024 в 15:52

Улан-удэнцев зовут на закрытие проекта «Лето в библиотеке»

Мероприятие пройдет 30 августа на крыше Национальной библиотеки

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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на закрытие проекта «Лето в библиотеке»

Всё лето на крыше и во дворе библиотеки проходили мастер-классы, лекции, концерты и занятия йогой. 30 августа, в пятницу, в 17:00 состоится закрытие проекта «Лето в библиотеке» (возрастное ограничение 6+).

Гостей ждет легкий диджей-сет от DJ Южный ветер, ярмарка с украшениями, сладостями и книгами, мастер-классы и любимый кофе от "Atlas Coffee". Библиотека готовит традиционный летний книговорот. Участники могут принести свои книги и тут же обменяться ими с кем-то другим.

На ярмарке можно будет найти книги и открытки из книжного магазина «Своя комната», украшения из бисера от студии Анастасии Пыкиной «Просто», шоколад и сладости от "Wanna Chocolate", украшения с самоцветами бренда «Турмалиника», мыло ручной работы от Светланы Пискуновой. Также пройдет мини-выставка дизайнера Ayur.Prod.

В этот вечер все желающие смогут посетить мастер-класс по каллиграфии от студии «Титэм-арт», расписать пряник с создателями "Wanna Chocolate2 и поработать с живыми цветами с декоратором Викторией Банзаракцаевой.

Закрытие проекта «Лето в библиотеке» пройдет 30 августа с 17:00 до 21:00 на обзорной площадке Национальной библиотеки на 7 этаже.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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