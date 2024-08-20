Национальный музей Бурятии проведет в День Государственного флага мастер классы и экскурсии

22 августа в России празднуется День Государственного флага. В честь этого сотрудники Национального музея Бурятии подготовили для жителей республики познавательные мероприятия об истории российского флага (возрастное ограничение 0+).

13:00 — Музей природы Бурятии приглашает всех посетителей на показ видеоролика об истории российского флага (0+).Это уникальная возможность узнать больше о символике флага и его месте в русском культурном наследии. Мы ждем вас по адресу: ул. Куйбышева 29. Тел. для справок: 21-41-49.

15:00 — Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова проведет лекцию-экскурсию «История Бурятии» (0+).Это замечательный шанс узнать о богатом культурном наследии нашего региона и его связи с великими событиями истории России. Приходите по адресу: ул. Профсоюзная 29. Тел. для справок: 21-40-08.

16:00 — Художественный музей им. Ц. С. Сампилова предлагает всем желающим принять участие в мастер-классе по изготовлению кожаного значка «Флаг России» (0+). Создайте собственный символ и уведите с собой частичку этого знаменательного дня. Место проведения: ул. Куйбышева 29. Тел. для справок: 21-43-93.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один