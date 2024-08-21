Культура 21.08.2024 в 14:02

В Улан-Удэ пройдет битва роботов

Их бои пройдут на открытии геокупола города
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пройдет битва роботов

Завтра, 22 августа, в 16:30 состоится открытие геокупола в парке имени Д.Ж. Жанаева. Эта парковая зона станет новым местом для творческих встреч, мастер-классов, кинопоказов и различных выставок. 

- Завтра гостей мероприятия ждет погружение в мир роботов и виртуальной реальности. Каждый желающий сможет принять участие в битве роботов, мастер-классе по сборке лего, а также собрать и запустить своего робота и много другое, - рассказали в мэрии города.

Официальное открытие площадки «Геокупол» состоится в 16 часов, а за полчаса дот него (в 15:30 ч.) стартует интерактивная анимационная программа «Трансформеры».

Возрастное ограничение 6+

Фото: скриншот видео мэрии города

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геокупол парк роботы

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с 21 по 27 августа

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