В Тункинском районе пройдет рок-фестиваль «Под крылом ворона»

23 и 24 августа в Тункинском районе пройдёт рок-фестиваль «Под крылом ворона» (возрастное ограничение 18+), приуроченный десятилетию этнорок-группы «Сагаан Турлааг», сообщили в администрации района.

В первый день 23 августа пройдет открытый конкурс гитарной песни «Серебряные струны Тунки» (18+) Заявки принимаются от всех желающих в телеграм-канале Фестиваля https://t.me/voron_fest.

24 августа пройдёт рок-фестиваль, в котором примут участие тункинские рок-группы «Сагаан Турлааг», «Люди с лестницы», «LITTLE BANG», а также свое участие уже подтвердили несколько групп из Бурятии и Иркутской области.

Рок-фестиваль пройдет в местности Вышка, с. Жемчуг, Тункинский район.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site