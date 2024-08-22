Культура 22.08.2024 в 12:14

В Тункинском районе пройдет рок-фестиваль «Под крылом ворона»

Он приурочен к 10-летию этнорок-группы «Сагаан Турлааг»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском районе пройдет рок-фестиваль «Под крылом ворона»

23 и 24 августа в Тункинском районе пройдёт рок-фестиваль «Под крылом ворона» (возрастное ограничение 18+), приуроченный десятилетию этнорок-группы «Сагаан Турлааг», сообщили в администрации района.

В первый день 23 августа пройдет открытый конкурс гитарной песни «Серебряные струны Тунки» (18+) Заявки принимаются от всех желающих в телеграм-канале Фестиваля https://t.me/voron_fest.

24 августа пройдёт рок-фестиваль, в котором примут участие тункинские рок-группы «Сагаан Турлааг», «Люди с лестницы», «LITTLE BANG», а также свое участие уже подтвердили несколько групп из Бурятии и Иркутской области.

Рок-фестиваль пройдет в местности Вышка, с. Жемчуг, Тункинский район.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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