В Улан-Удэ выступит известный рэпер

В ближайшие выходные в Улан-Удэ состоится молодёжный фестиваль «ДвижФЕСТ». Фестиваль для молодых и энергичных пройдет 14 сентября в парке имени Орешкова.

Как рассказали в мэрии города, гостей ожидает насыщенная программа.

- Жителям города покажут квест-шоу с элементами экстрима, QR- квест, показ моды от школы моделей Марии Пушминой и зажигательный флэшмоб. Творческие коллективы выступят с современными танцами, а театр-студии «За гранью» покажет свои самые лучшие и яркие номера. Гостей ждут увлекательные конкурсы с призами, мастер-классы, робототехника и очки виртуальной реальности, а также неоновое шоу и дискотека под открытым небом, - комментируют в мэрии.

Специальным гостем фестиваля станет известный и очень популярный рэпер LUTAAR. Начнется фестиваль в 15.30 ч.

Возрастное ограничение 6+

Фото: мэрия города