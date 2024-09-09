Культура 09.09.2024 в 17:48

В Улан-Удэ выступит известный рэпер

Бурятский певец LUTAAR станет специальным гостем фестиваля
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ выступит известный рэпер

В ближайшие выходные в Улан-Удэ состоится молодёжный фестиваль «ДвижФЕСТ». Фестиваль для молодых и энергичных пройдет 14 сентября в парке имени Орешкова.

Как рассказали в мэрии города, гостей ожидает насыщенная программа.

- Жителям города покажут квест-шоу с элементами экстрима, QR- квест, показ моды от школы моделей Марии Пушминой и зажигательный флэшмоб. Творческие коллективы выступят с современными танцами, а театр-студии «За гранью» покажет свои самые лучшие и яркие номера. Гостей ждут увлекательные конкурсы с призами, мастер-классы, робототехника и очки виртуальной реальности, а также неоновое шоу и дискотека под открытым небом, - комментируют в мэрии.

Специальным гостем фестиваля станет известный и очень популярный рэпер LUTAAR. Начнется фестиваль в 15.30 ч.

Возрастное ограничение 6+

Фото: мэрия города

Теги
фестиваль

Все новости

В Бурятии змея укусила подростка
09.09.2024 в 17:50
В Улан-Удэ выступит известный рэпер
09.09.2024 в 17:48
Пострадавшего от огнестрела мужчину срочно доставили в больницу
09.09.2024 в 16:58
Сильный ветер обрушится на Бурятию
09.09.2024 в 16:14
Мэру Улан-Удэ прокуратура внесла представление
09.09.2024 в 16:14
Премьер-министру Малайзии показали улан-удэнский вертолет
09.09.2024 в 15:36
Житель Улан-Удэ позарился на машину соседа и угнал ее
09.09.2024 в 15:26
Жителю Улан-Удэ придется ответить за кражу трехлетней давности
09.09.2024 в 15:04
В Улан-Удэ пьяный мужчина осквернил «Мемориал Победы»
09.09.2024 в 14:39
Житель Бурятии срезал кабель освещения набережной
09.09.2024 в 14:34
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 сентября

Читайте также
На постановку «Бориса Годунова» в Бурятии потратили 13 млн рублей
В опере примет участие вся труппа оперного театра
09.09.2024 в 14:23
Баянист из Бурятии станет участником «Души баяна»
Фестиваль под таким названием пройдет в Хабаровске
09.09.2024 в 13:26
В Улан-Удэ проходит фестиваль «Краски старого города»
На нем представлены разные предметы старины
07.09.2024 в 14:39
В парке Улан-Удэ закрыли летний сезон
Но горожан приглашают погулять и полюбоваться фонтанами с подсветкой
07.09.2024 в 14:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru