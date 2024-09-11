Фильм режиссера из Бурятии «Аба и son» появился в открытом доступе

Фильм режиссера из Бурятии Батора Доржиева «Аба и son» (возрастное ограничение 6+) появился уже в открытом доступе.

-По сюжету главный герой, живущий в Москве, возвращается на малую родину к отцу, которого не видел с детства. Ему нужно, чтобы отец подписал отказ от наследства покойной матери. Однако у отца другие планы на сына. Этот глубокий фильм - про традиции и веру, - пишут создатели фильма.

Кинокартина уже стала участником ряда кинофестивалей и получила много наград. Длительность фильма всего 25 минут. Сценарий фильма выиграл грант на Байкальском питчинге в Иркутске в 2023 году.

Напомним, в мае «Номер один» взял интервью у российского киноактера Владимира Торсуева (Электроник), который играет в фильме «Аба и son» одну из второстепенных ролей.

В фильме главные роли сыграли старейший актер Бурятского драматического театра им. Хоца Намсараева Баста Цыденов и звезда фильма «Сердце Пармы» (16+) Елена Комарова (Ербакова).

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один