Культура 19.09.2024 в 10:45

21 млн потратили в Улан-Удэ на очередной ремонт театра

Русский драмтеатр обновил кресла и фойе
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Текст: Елена Кокорина
21 млн потратили в Улан-Удэ на очередной ремонт театра

Русский драматический театр имени Н. Бестужева капитально отремонтировал шесть своих помещений. Работы на сумму 21,15 млн рублей были проведены по нацпроекту «Культура».

- В театре обновили столярный и декорационный цеха, звуковое оборудование и фойе Малой сцены. Масштабное обновление претерпел основной зрительный зал. Там заменили свыше 600 кв. метров основания пола, уложили почти 900 кв. метров ковролина, установили два километра новых плинтусов, порожков и уголков. Также заменены все 656 кресел и смонтированы 124 светильника для подсветки ступеней, - рассказали в правительстве Бурятии.

По нацпроекту «Культура» в этом году республика также получила субсидию из федерального бюджета на оснащение оборудованием театров оперы и балета и бурятской драмы.

Фото: правительство Бурятии

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