Культура 19.09.2024 в 11:33

В Улан-Удэ объявили кастинг и поиски лучшего головара

В столице планируют снять продолжение нашумевшего фильма
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ объявили кастинг и поиски лучшего головара

В Улан-Удэ планируют снимать продолжение нашумевшего фильма «Головар». 21 и 22 сентября в Улан-Удэ пройдет кастинг, на который приглашаются все желающие себя попробовать в кинематографе.

- Уважаемые друзья, подписчики и любители кино! С огромной радостью сообщаем вам, что мы начинаем съемки фильма «Головар 3. Капкан». На протяжении нескольких лет многие спрашивают нас чем завершится эта история и как пересекутся пути героев. Так получилось, что наш фильм стал по-настоящему народным, это подтверждают десятки миллионов просмотров на видеосервисах. Если вы талантливы, фотогеничны, если вы спортивная девушка, брутальный мужчина, или парень с улицы, обладающие актерской харизмой, спешите на кастинг, - пишут создатели фильма.

Кастинг состоится в фойе гостиницы «Бурятия» в субботу, 21 сентября и в воскресенье, 22 сентября, в 14 часов.

Возрастное ограничение 18+

Фото: lonn.site

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