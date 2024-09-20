Культура 20.09.2024 в 12:38

В Бурятии построят кинопавильон и будут снимать до трех фильмов в год

Перспективы российского и бурятского кинематографа обсудили кинофоруме «Новый вектор»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии построят кинопавильон и будут снимать до трех фильмов в год

В Бурятии стартовал кинофорум «Новый вектор» (возрастное ограничение 18+). Он пройдет с 19 по 21 сентября в Улан-Удэ. Форум начался с пленарного заседания, на котором обсудили перспективы развития кино на Дальнем Востоке.

Дмитрий Якунин, генеральный продюсер ПЦ Фонда поддержки регионального кинематографа, сообщил, что целью форума является участие экспертов в формировании дорожных карт по развитию кино на Дальнем Востоке и в республике Бурятия, в частности. 

«Для нас очень важно, чтобы решения, принимаемые властью по развитию региональных кинокластеров, соответствовали запросам регионального киносообщества и федеральных продюсеров. Спасибо большое руководителям Корпорации развития Дальнего Востока и правительству республики Бурятия за желание получить обратную связь от экспертов при формировании стратегии», – подчеркнул руководитель форума.

Участники пленарного заседания обсудили актуальные вопросы кинопроизводства на Дальнем Востоке, подготовку кадров для отрасли и меры государственной поддержки кинопроизводителей в регионе. 


Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о том, чем регион может быть привлекателен для съёмочных групп. Это уникальные локации, фауна, аутентичные традиции народов, населяющих данный регион, исторические и религиозные реликвии и т.д.

- Мы можем дать для сценариев столько жизненных историй про наших бойцов, про нашу республику, историю России через нашу бурятскую землю так, что не только в России, но и в других странах будут смотреть с замиранием сердца, – подчеркнул Алексей Цыденов.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что регион в ближайшие три года планирует развить инфраструктуру и сервисы, направленные на внутреннее кинопроизводство, увеличить долю креативных индустрий в валовом республиканском продукте и создать условия для привлечения внешних студий. 

Республика планирует увеличить производство коммерчески успешных национальных кинокартин (до трех в год), содействовать участию фильмов из Бурятии в российских и международных кинофестивалях. В киноотрасли Бурятии будет задействовано не менее 500 человек – помимо членов съемочных групп это и специалисты смежных профессий, создающие костюмы, декорации, музыку, компьютерную графику и т.д. 

Также в Бурятии при поддержке Минвостокразвития России до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой. Помимо залов для съёмок в него войдут студии звукозаписи, монтажа и анимации. Кинопавильон станет частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: правительство Бурятии

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кинофорум Бурятия

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