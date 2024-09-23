Телеканал Десятка снимает в Бурятии фильм о БАМе

В Северо-Байкальский район Бурятии приехала съёмочная группа телеканала «Десятка». Тележурналисты снимают фильм о людях БАМа и беседуют с местными жителями.

- В Северо-Байкальский район вновь стал центром внимания, съёмочная группа из Кузбасса и телеканал «Десятка» посетили наш живописный край. Ребята устремились к легендарным местам, которые хранят в себе богатую историю и великолепие природы. Они успели посетить и увидеть берег чистейшего Байкала, величественные скалы, таинственные леса, которые когда-то становились свидетелями грандиозного строительства БАМа. В ходе съёмок ребята встретились с местными жителями, которые с гордостью рассказывали о своих корнях и о том, как развитие БАМа изменило их жизни, - сообщается в группе администрации Северо-Байкальского района.

Еще один фильм о БАМе, станет не просто визуальным путешествием, но и важным вкладом в сохранение памяти о великом проекте и великой стройке, добавляют в районной группе.

Фото: ТГ-канал администрации Северо-Байкальского района