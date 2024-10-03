В Улан-Удэ проходит неделя китайского кино

Для всех ценителей восточной культуры с 30 сентября по 4 октября Институт Конфуция БГУ проводит «Неделю китайского кино: Китай в кадре». Мероприятие позволит ощутить атмосферу Китая через кино и искусство и расскажет свою собственную историю о великой и загадочной культуре Поднебесной.

- Все участники узнают о развитии современного китайского кинематографа, посмотрят семь новелл и смогут рассказать о своих впечатлениях о просмотренном. Выставка, организованная Представительством МИД в г. Улан-Удэ, фотографии, документы и артефакты погрузят вас в атмосферу китайской дипломатии и культурного обмена, - рассказали в минобразовании республики.

Место проведения: Национальная библиотека РБ, конференц-зал, 1 этаж.

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот видео Минобразования РБ