Культура 03.10.2024 в 12:43

В Улан-Удэ проходит неделя китайского кино

Горожане могут посмотреть фильмы Поднебесной и посетить выставку
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ проходит неделя китайского кино

Для всех ценителей восточной культуры с 30 сентября по 4 октября Институт Конфуция БГУ проводит «Неделю китайского кино: Китай в кадре». Мероприятие позволит ощутить атмосферу Китая через кино и искусство и расскажет свою собственную историю о великой и загадочной культуре Поднебесной.

- Все участники узнают о развитии современного китайского кинематографа, посмотрят семь новелл и смогут рассказать о своих впечатлениях о просмотренном. Выставка, организованная Представительством МИД в г. Улан-Удэ, фотографии, документы и артефакты погрузят вас в атмосферу китайской дипломатии и культурного обмена, - рассказали в минобразовании республики.

Место проведения: Национальная библиотека РБ, конференц-зал, 1 этаж.

Возрастное ограничение 18+

Фото: скриншот видео Минобразования РБ

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с 2 по 8 октября

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