На конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» подано десять фильмов о Бурятии

Главный приз конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» - 3 млн рублей. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года

- Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Любой турист может найти здесь отдых по своему вкусу: от пеших прогулок до прохождения маршрутов различной сложности, и все это в разных климатических зонах. Конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее», - отметил инициатор проекта зампред Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Задача – снять свое путешествие по Дальнему Востоку. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года на сайте путешественникдв.рф.

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