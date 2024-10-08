В Бурятии пройдет этнокультурный фестиваль кочевых народов

На этнокультурном фестивале «Древние игры кочевых народов» будет зрелищная программа верховой езды. А также мастер-класс по стрельбе из лука.

Гостей ждет зрелищная программа от мастеров верховой езды: кок-бору, где всадники поборются за тушу козла; казачья джигитовка; конная стрельба из лука. Стрельбе из лука улан-удэнцы смогут научиться в ходе мастер-класса от Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука Республики Бурятия «Моритой харбагшад».

- На прошлом Чемпионате Бурятии по конной стрельбе новым чемпионом стала Мылзенова Татьяна. Круче всего то, что она лук первый раз в жизни взяла год назад в июне на Летних сельских играх в Кырене, а на коне научилась скакать буквально в начале лета. Отсюда вывод: если у вас есть желание и мотивация, то вы можете стать следующим чемпионом, - сказал руководитель Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука Республики Бурятия «Моритой харбагшад» Антон Миронов.

Фото: Номер один