Культура 08.10.2024 в 16:28

В Бурятии пройдет этнокультурный фестиваль кочевых народов

Мероприятие состоится на Ипподроме 11 октября в 11:00
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии пройдет этнокультурный фестиваль кочевых народов

На этнокультурном фестивале «Древние игры кочевых народов» будет зрелищная программа верховой езды. А также мастер-класс по стрельбе из лука.

Гостей ждет зрелищная программа от мастеров верховой езды: кок-бору, где всадники поборются за тушу козла; казачья джигитовка; конная стрельба из лука. Стрельбе из лука улан-удэнцы смогут научиться в ходе мастер-класса от Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука Республики Бурятия «Моритой харбагшад».

- На прошлом Чемпионате Бурятии по конной стрельбе новым чемпионом стала Мылзенова Татьяна. Круче всего то, что она лук первый раз в жизни взяла год назад в июне на Летних сельских играх в Кырене, а на коне научилась скакать буквально в начале лета. Отсюда вывод: если у вас есть желание и мотивация, то вы можете стать следующим чемпионом, - сказал руководитель Улан-Удэнского отделения федерации конной стрельбы из лука Республики Бурятия «Моритой харбагшад» Антон Миронов.

Фото: Номер один

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с 2 по 8 октября

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