Культура 17.10.2024 в 13:22

Педагога по вокалу из Улан-Удэ пригласили в шоу Андрея Малахова

Популярную песню она исполнила лучше оригинала
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Педагога по вокалу из Улан-Удэ пригласили в шоу Андрея Малахова

Вчера, 16 октября, педагог улан-удэнского колледжа искусств Екатерина Килижекова выступила в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
Приглашение принять участие она получила благодаря своим коротким видео, размещенным в соцсетях, где она исполняет хиты звезд российской эстрады.

 - Екатерина исполнила песню Ирины Аллегровой «Суженый мой ряженый». Программу с ее участием можно будет увидеть в конце ноября этого года.
Кто не знает, телешоу «Песни от всей души» в гостях у Андрея Малахова проходит по воскресеньям в 17:50 ч. Участие в нем принимают таланты-самородки, кому есть чем гордиться и удивить страну. В теплой дружеской обстановке они рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и хиты, - рассказали в колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Фото: скриншот видео со страницы ВКонтакте Екатерины Килижековой

Теги
шоу песни

Все новости

В Бурятии перекрыли одну полосу движения на Пыхте
17.10.2024 в 14:27
В Еравнинском районе открыли школу искусств
17.10.2024 в 14:26
17-летний житель Бурятии обокрал районную пилораму на 100 тысяч рублей
17.10.2024 в 13:59
Организации Бурятии могут выиграть до 1 миллиона рублей
17.10.2024 в 13:50
В Бурятии пожар уничтожил гараж и мотоцикл
17.10.2024 в 13:41
В Бурятии подросток спрятал украденный мотоцикл в доме умершего деда
17.10.2024 в 13:27
Педагога по вокалу из Улан-Удэ пригласили в шоу Андрея Малахова
17.10.2024 в 13:22
Про выжившего в море жителя Бурятии могут снять кино
17.10.2024 в 12:27
В Баунтовском районе прошла конференция для депутатов
17.10.2024 в 12:22
Самолеты в аэропорту Бурятии прошли процедуру деайсинга
17.10.2024 в 12:04
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 октября

Читайте также
В Еравнинском районе открыли школу искусств
Одновременно с ней в других селах открыли два дома культуры
17.10.2024 в 14:26
Жители Бурятии соберутся на Байкальский литературный фестиваль
В программе для гостей -  концерты, лекции, семинары для молодых писателей
17.10.2024 в 11:39
Фестиваль для молодых музыкантов «UU.SOUND» открыл прием заявок
Финал шоукейса пройдёт 6-7 декабря в Улан-Удэ
14.10.2024 в 17:56
В Бурятии объявили конкурс молодых дизайнеров
Заявки нужно прислать до 15 ноября
14.10.2024 в 14:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru