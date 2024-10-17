Педагога по вокалу из Улан-Удэ пригласили в шоу Андрея Малахова

Вчера, 16 октября, педагог улан-удэнского колледжа искусств Екатерина Килижекова выступила в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Приглашение принять участие она получила благодаря своим коротким видео, размещенным в соцсетях, где она исполняет хиты звезд российской эстрады.

- Екатерина исполнила песню Ирины Аллегровой «Суженый мой ряженый». Программу с ее участием можно будет увидеть в конце ноября этого года.

Кто не знает, телешоу «Песни от всей души» в гостях у Андрея Малахова проходит по воскресеньям в 17:50 ч. Участие в нем принимают таланты-самородки, кому есть чем гордиться и удивить страну. В теплой дружеской обстановке они рассказывают о своих мечтах, семьях, детях, бабушках и дедушках. А в перерывах между душевными разговорами герои исполняют любимые народные песни и хиты, - рассказали в колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Фото: скриншот видео со страницы ВКонтакте Екатерины Килижековой